Par överfölls i sitt hem – polisen hoppas att blodspår ska leda fram till gärningsmännen

Vid bråket, som uppstod när två män försökte tränga sig in i parets lägenhet på Södra Allégatan, skadades mannen när han försökte hindra gärningsmännen från att ta sig in i parets lägenhet. Under tiden försökte kvinnan få hjälp från grannar i trapphuset, men ingen öppnade.

De två männen som attackerade paret beskrivs som "yngre". Den ene mannen var maskerad med en sjal, den andre var omaskerad.

Mannens skador efter misshandeln gjorde att han transporterades till akuten på sjukhuset i Västerås.

– Det var mest som en säkerhetsåtgärd för den skadade mannen, säger Johan Thalberg, polisens presstalesperson i Västmanland.

Mannen är inte allvarligt skadad.

Tidigare uppgifter gjorde gällande att det var kvinnan som fördes till sjukhus men så var alltså inte fallet.

En annan uppgift i det tidiga skedet gjorde gällande att det användes en kniv på platsen. Det handlade istället om en skruvmejsel, enligt Johan Thalberg.

Har ni kommit framåt i utredningen?

– Vi har bland annat säkrat vissa spår som vi nu ska analysera. Sedan hoppas vi att analysen ska kunna leda oss framåt i utredningen.

Polisen söker nu vittnen till överfallet.

– Vi hoppas att någon kan ha sett något av bråket genom ett tittöga eller när de misstänkta gärningsmännen kom till eller lämnade platsen, säger Johan Thalberg.