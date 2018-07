Risk för olyckor på strandstråket – bommar farliga för cyklister

Bommarna på Lillåudden, som har funnits i några år, har kritiserats upprepade gånger från cyklisthåll. Det trånga utrymmet gör det svårt att cykla igenom utan att tappa balansen.

Värst är det för bredare och längre ekipage som cykelkärror, lastcyklar och trikes (trehjuliga cyklar). Det är inte heller lätt att komma igenom öppningarna med barnvagnar, rullatorer och rullstolar.

Den senaste tiden har ytterligare bommar satts upp, den här gången vid Tegeludden och Fågelvik. Liksom på Lillåudden går bommarna omlott vilket gör det omöjligt att cykla rakt fram.

Vid Fågelvik är bommarna dessutom placerade i nedre delen av en backe. På platsen saknas belysning och vägen är grusad.

Bommarna kan bara öppnas åt ett håll, nämligen uppåt i backen. En cyklist som kommer nedför backen och kör in i en av bommarna riskerar att flyga över styret.

En kvinna, som är ute och går med sin hund på strandstråket, anar varför bommarna har kommit upp:

– En del cyklister kör otroligt fort här. Det är obehagligt mellan husen där det kan vara barn som leker. Men jag vet inte om bommarna hjälper.

När VLT har besökt platserna har bommarna haft olika lägen, allt i från helt stängda till vidöppna. Tydligen är meningarna delade om man ska hindra framkomligheten för gående och cyklister eller inte.

Hindren har väckt en diskussion i Facebookgruppen Cykla i Västerås. Mattias Bäck tycker att det är ”Trist att framkomligheten för cyklister ska behöva begränsas för att vissa bilister inte kan trafikreglerna. Det här är ju inte det enda exemplet på det här i 'Cykelstaden'.”

”Vill man stoppa bilar räcker det att minska öppningen till 140 cm, nu har man satt upp cykelhinder”, påpekar Lasse Johansson.

Ett tredje inlägg hänvisar till andra lösningar i Nederländerna. Det handlar om väl synliga röd-vita pollare placerade i vägens mitt där det är belysning. Detta stoppar bilister men släpper fram cyklister, även med kärror och breda cyklar.

Niklas Kihlén, som cyklar med barn i cykelkärra, undviker bommarna på Lillåudden:

– Det är för svårt att komma i genom bommarna. Då väljer man andra vägar. Det är tråkigt för det är en fin väg vid Mälaren.

Alternativet är att cykla bland bilarna på Verksgatan vilket inte är bra med tanke på att ett barn cyklar själv.

– På cykelvägar borde alla cyklar kunna komma fram.

Mikael Vilbaste (MP), ordförande i det kommunala cykelrådet, tycker inte heller att de nya bommarna är lämpliga:

– Den här typen av hinder vill vi inte se på på cykelvägarna, att man måste sicksacka sig fram. Man ska undvika hinder som betongsuggor, stenar och annat. Det bör vara en öppning men smala så att de stänger ute bilister. Då slipper man tråckla sig genom med exempelvis lådcyklar.

Han påpekar att bommarna kan göra att cyklister tar andra vägar mellan Tegeludden och Fågelvik:

– Folk kan få för sig att cykla på spången och det är inte bra. På Lillåudden åker man mycket bredvid bommarna.

Att cykelvägen på Lillåudden går genom båtfirmornas arbetsområde med bland annat backande truckar varnas det för med skyltar.

Enligt den kommunala handlingsplanen för ökat cyklande ska man undvika fysiska hinder på cykelvägar.

– Generellt ska man inte försvåra för cyklister. Det finns lösningar som bara stoppar bilister. Med mopedister är det däremot svårare, då stoppar man även alla andra. Det innebär olycksrisker när man placerar ut hinder som suggor och stenar.

Mikael Vilbaste lovar ta med sig frågan om de nya bommarna till tekniska nämnden där han är ledamot.

– Det är inte alltid kommunen som ställt ut hinder. Det kan också vara samfälligheter och andra.

Linnea Viklund som är kommunens gatuchef, kände inte till de nya bommarna på Fågelvik och Tegeludden:

– Nu har jag luskat lite i detta och det står klart att det inte är vi på gatu- och trafikenheten som har satt upp hindren. Troligen är det gjort som en del av exploateringen i området.

De nya hindren har redan felanmälts till Västerås stad:

– Vi har fått in ett ärende via kontaktcenter om detta, med en fråga om hindret är rätt utformat. Vi kommer att titta närmare på frågan, dels utifrån om hindren ska vara kvar, dels utifrån om de är utformade på ett bra sätt för personer i rullstol, lastcyklar, kärror etc.

Hon berättar att Västerås stad då och då får in synpunkter från boende i olika stadsdelar som vill ha hinder på gång- och cykelbanor, främst betongsuggor för att stoppa bilister som genar och mopedister som kör för fort. Men de får så gott som aldrig gehör för sina förslag:

– Vi är mycket, mycket restriktiva med att sätta upp hinder på gång- och cykelbanor, svarar Linnea Viklund. Hindren i sig är farligare för cyklister än den olovliga trafiken.

