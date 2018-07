Senaste nytt från vädergurun – så blir vädret under finbilscruisingen

Bilarna har börjat rulla in i Västerås och Summer Meet är i full gång. Vid 17-tiden på fredagen startar finbilscruisingen och meteorologen lovar att regnet ska hålla sig borta.

- Regnet hinner inte till Västerås innan cruisingen börjar. Men det kommer inte bli strålande solsken utan växlande molnighet och molnigheten kommer att öka under kvällen. Temperaturen kommer att hålla sig mellan 26-27 grader, säger Christoffer Hallgren, meteorolog på Foreca.

Under småtimmarna natten till lördag drar ett regnområde in och det kommer tidvis bli täta regnskurar under tidig morgon och förmiddag.

För alla som ska titta på Sveriges VM-match på Stora torget kommer att slippa regnet som drar in natten till lördag. Men det kommer bli svalare. Nu orkar temperaturen knappt över 20-grader.

– Molnen luckras upp och lagom till en eventuell förlängning eller straffsparkar kan solen titta fram, säger Christoffer Hallgren.

Senare under dagen stiger temperaturen igen och nu kan det bli närmare 25 grader men även sent på kvällen kan det bli 20 grader varmt..

Under söndagen fortsätter det fina vädret under hela dagen med 20-24 grader.