Stämde försäkringsbolaget – nu krävs Cassandra oil på bevis

Efter en rättsprocess meddelade Västmanlands tingsrätt under måndagen att Cassandra oil måste skicka in mer bevis över vilka tillstånd det hade vid tidpunkten för den stora branden under 2017. Enligt tingsrättens beslut ska dokumentation från Mark- och miljödomstolen eller Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vara inskickade till både tingsrätten och försäkringsbolaget inom två veckor. Försäkringsbolaget ser olyckan som utanför 'ordinarie verksamhet', vilket Cassandra nu måste motbevisa.

Det var under 2017 som en brand bröt ut i Cassandra oils lokaler i Västerås. Branden var omfattande och värden motsvarande över 40 miljoner kronor förstördes i olyckan – som uppges ha startats efter att ett experiment gått snett.

Tiden efter olyckan stod det klart att företaget inte skulle få ut några försäkringspengar. Länsförsäkringar Bergslagen tyckte att experimentet låg utanför den verksamhet som var försäkrad. Cassandra oil svarade med en stämning på 40 miljoner kronor.