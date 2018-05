Stopp i tågtrafiken i Västerås – flera tåg inställda

Flera tåg är försenade och inställda. Anledningen är ett spårfel i Västerås.När tågtrafiken kan flyta normalt igen är i nuläget oklart.

Stationer som kan komma att påverkas:

Kolbäck, Hallstahammar, Surahammar, Virsbo, Ängelsberg, Fagersta C, Västerås C, Sala, Ransta, Stockholm Central, Arboga, Barkarby, Bro, Bålsta, Dingtuna, Enköping, Jakobsberg, Karlberg, Kallhäll, Köping, Kungsängen, Spånga, Sundbyberg, Eskilstuna C, Flen, Hälleforsnäs, Katrineholm C, Kimstad, Linghem, Norrköping C, Linköping C

För vidare information uppsök Trafikverket.

Mer info kommer