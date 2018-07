Summer Meet-vädret: Varning för bonnbränna och kallduschar

Regn eller sol under Summer Meet? Här får du svaret.

Summer Meet har dragit igång på allvar och alla undrar givetvis hur vädret kommer bli under crusingen.

Torsdagen inleds med en klarblå himmel.

- Det ser alldeles strålande ut under en stor del av dagen. Under sen eftermiddagen kan det växa in stackmoln och senare under kvällen övergå till växlande molnighet temperaturen kommer att hålla sig runt 25-26 grader med svaga vindar, säger Erik Rindeskär meteorolog på Foreca.

Under fredagsmorgonen fortsätter solen att lysa över Västerås och temperaturen kommer snabbt stiga.

- Redan vid 8-tiden på morgonen kommer det att bli 20 grader. Senare under dagen kan kvicksilvret leta sig upp mot 27 grader. Under eftermiddagen ökar molnigheten och under kvällen blir det mulet och ett regn område det dra in. Men förhoppningsvis blir det uppehåll under finbilscrusingen.

Under lördagen blir det till en början sämre väder med täta regnskurar. Men till alla som tänker se Sveriges match mot England på storbilds-tv finns det hopp.

- Regnet och molnen ska dra bort på förmiddagen eller till mitt på dagen då solen åter tittar fram. Men nu kommer det att bli svalare med 20-21 grader som mest.

Söndagen inleds med fint väder, men även under söndagen mulnar det på och det kan möjligtvis bli regnskurar.