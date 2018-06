Tittade på nakenbilder på 13-14-årig flicka – frias av tingsrätten

Vi har tidigare berättat att den unge mannen åtalades i år sedan han år 2017 ertappats med bilderna på datorn och i mobiltelefonen. Bilder som hans dåvarande flickvän skickat till honom eller som tagits som skärmdumpar via videosamtal på Facetime och Snapchat.

Han åtalades för barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell posering.

Inför rätta förklarade sig 19-åringen oskyldig till brott. Han sade att han fick bilderna skickade till sig utan att han bett om dem. Han ansåg inte att bilderna var barnpornografiska oavsett flickans ålder. Han nekade till att ha tagit skärmdumpar (alltså avbilder av det som visades på skärmen under en pågående videosändning) och sade sig heller inte ha känt till att flickan var under 15 år. Han sade sig känna till att hon var under 18 år.

Vad gäller barnpornografibrottet friar tingsrätten 19-åringen. Enligt den relevanta texten i brottsbalken ska ansvar dömas ut ”bara om det av bilden och omständigheterna kring den framgår att den avbildade personen är under 18 år”.

Tingsrätten skriver: ”Onekligen kände (den åtalades namn) till att målsäganden ännu inte var 18 år; det har framgått redan av hans egna uppgifter.”Men rätten fortsätter: ”Som tingsrätten ser det rimmar det dock dåligt med ordalydelsen i 15 kap 10 a § tredje stycket brottsbalken att lägga en tilltalads vetskap om en person vars pubertetsutveckling är fullbordad ännu inte fyllt 18 år till grund för en fällande dom (i lagtexten talas det ju endast om bilden och omständigheterna kring den).

Tingsrätten menar alltså att det inte har någon betydelse att 19-åringen visste att hans flickvän inte var 18 – det är bara ”av bilden och omständigheterna kring den” som räknas.

Tingsrätten stödjer sig också på ett prejudikatsfall i Högsta domstolen från år 2005 där en man friats från framställande av barnpornografiska filmer. Han hade vetat att flickorna var 15 men inte 18, fälldes av tingsrätten men friades av hovrätt och Högsta domstolen eftersom det för utomstående betraktare var omöjligt att avgöra om flickorna var under eller över 18.

När det gäller åtalspunkten utnyttjande av barn för sexuell posering friar tingsrätten också 19-åringen.

Här finner man att det genom ett vittne ”blivit styrkt att (den åtalades namn) kände till att målsäganden var under 15 år”.

Tingsrätten menar att 19-åringen och flickan hade ”någon typ av förhållande som til opch med ledde till att de förlovade sig” och att de stort sett dagligen och många timmar åt gången umgicks via videosamtal. Kameran var på i stort sett oavsett vad flickan än gjorde.

Tingsrätten framhåller att det inte gjorts gällande att 19-åringen uppmanat flickan att göra något med sexuella undertoner, därför anser tingsrätten att 19-åringen ”genom att ta skärmdumparna främjat, eller ens i den menings som avses i straffbestämmelsen, utnyttjat en posering från målsägandens sida”.

19-åringen frias alltså från båda anklagelserna.

Men åklagaren yrkade också på att dator och mobiltelefon där bilderna förvarades skulle förklaras förverkade.

Det går tingsrätten med på – hårddiskarna och mobiltelefonen ska förverkas. Detta eftersom de enligt rätten ”på grund av målsägandes ålder utgjort skildring av barn i barnpornografisk bild” och då sådana bilder ”generellt kan befaras komma till brottslig användning”.