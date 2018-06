TV: Västeråsaren Martin missar Sverigematchen – blev strandad på Arlanda: ”Man blir förbannad”

TV: Martin hade sett fram emot matchen i flera månader - drömresan ställs in

Martin Zetterlund i från Västerås har länge sett fram emot den svenska VM-premiären. Lyckan var total när han i födelsedagspresent fick resa och biljett till Sveriges match mot Sydkorea i Novgorod. Tidigt i morse fick han besked att flygplanet är inställt.

Totalt runt 130 personer hade bokat sin resa via Watch it live. Resan är en paketresa där matchbiljett samt resa tur och retur ingick. Resan går under parollen "en oslagbar drömresa på 15 timmar" och priset ligger på 14 995 kronor. I det ingår även champagnefrukost, trerättersmiddag och drycker på flyget hem.

Enligt Watch it live beror den inställda resan på ett tekniskt fel på det flygplan som skulle till Novgorod. Något senare flyg är inte möjligt så tätt inpå matchen.

- Vi är såklart otroligt besvikna på det som hänt våra kunder. Vi har begärt en fullständig rapport från flygbolaget gällande vad som hänt vårt flygplan. Alla kunder kommer självklart erbjudas full ersättning. Vi kollar även på möjligheten att ersätta den inställda resan med någon av Sveriges övriga matcher, säger Eli Komo, VD Watch it live.