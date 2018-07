Två personrån under natten mot fredag – polisen har tagit vissa beslag

Anmäl text- och faktafel

Vid 23-tiden under torsdagskvällen fick polisen in ett samtal från en person som befunnit sig i Västerås under kvällen. Han har berättat att han blivit rånad i gångtunneln från Centralstationen mot Vasaparken.

– Den här killen har sedan tagit tåget hem till Ramnäs för att larma oss. Vi har varit hemma hos honom och frsökt att säkra vissa spår, säger Ivan Åslund, RLC-befäl hos polisen.

Senare under natten mot fredag fick polisen in yterliggare ett samtal från en person som uppgav att han blivit rånad på sin mobiltelefon.

– Den här killen har kommit cyklandes vid Djäkneberget då en person kommit fram till honom och sagt att han ska ge över sin mobiltelefon. Då han inte velat göra detta så har nån form av handgemäng startat varpå gärningsmannen fått tag på telefonen och sedan sprungit från brottsplatsen.

Polisen uppger att de tagit vissa beslag vid de två rånen.

Under natten hade ingen person gripits.