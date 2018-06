Vackert väder gav cykelföretaget uppsving – nu väntar expandering: ”Tittar på närliggande kommuner”

– De senaste veckorna har det gått väldigt bra i och med det fina vädret. Under hösten och vintern sjönk användandet, men det hade vi räknat med. Men fler och fler har hört talas om oss under året, och det är kul, säger Kevin Rehnberg som är vd på Digibike.

I augusti har de gula cyklarna rullat på Västerås gator i ett år. Cykellåsen är utrustade med GPS och gör det möjligt för vem som helst att låna en cykel per timme, per dag eller under en eller flera månader.

– Det är mycket studenter som använder sig av cyklarna, och så en hel del turister från massa olika länder. Det är också många pendlare som hyr cyklar för att ta sig till jobbet den sista biten, säger Kevin Rehnberg.

Han berättar att företaget hyr ut ett par hundra cyklar per dag och att de har åtminstone en pågående uthyrning hela tiden. Företaget hyr även ut cyklar i Lund, och i dagsläget finns 230 cyklar ute i Västerås.

– Vi har varit med om lite klotter och skadegörelse, men inga större omfattningar. Några stycken cyklar har polisen fått fiska upp ur vattnet, men de flesta har fått vara ifred, säger Kevin Rehnberg.

Digibike har börjat samarbeta med lokala företag och hotell i staden för att ännu fler turister ska hitta till cyklarna. Kevin Rehnberg tycker att företagets första år gått som förväntat, och nu är planen att börja hyra ut cyklar även i andra städer.

– Vi hoppas på att expandera ytterligare och har tittat på en del olika kommuner i närheten, men det är ingenting som är klart än. Vi får se var vi hamnar härnäst.