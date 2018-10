Anmäl text- och faktafel

Mannen, som är bosatt i Västerås, tog in cigaretterna i landet via Skavsta flygplats utan att anmäla det i tullen. Händelsen inträffade tidigare under oktober månad och mannen får nu betala 2 000 kronor i skadestånd.

De cigaretter som smugglades in i landet togs i beslag av Tullverket.