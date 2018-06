Västeråsföretagarna tvåa i entreprenör-VM – bland de främsta entreprenörerna i världen

Den oberoende internationella juryns beslut framkommer i ett pressmeddelande.

Västeråsduon Mellgren och Andersson representerade Sverige och tävlade mot 56 andra nationella vinnare i Monaco under lördagskvällen.

– Det har varit en ära att följa våra finalister när de har mött världseliten i entreprenörskap under några intensiva dagar i Monaco. Claes Mellgren och P-O Andersson gjorde en mycket bra insats under juryintervjun. Jag är imponerad av dessa duktiga entreprenörer och de visar vilket bra entreprenörsklimat vi har i Sverige, säger Carlos Esterling, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i Sverige i pressmeddelandet.

Utmärkelsen delas ut i Sverige sedan 1995. I höstas anordnades regionfinaler i sex svenska städer och vinnarna möttes i en nationell final i Stockholm i januari.