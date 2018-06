Vattentrycket i östra delen av kommunen ska bli bättre

Nu ska Mälarenergi åtgärda problemen för de boende i Tortuna, Kärsta, Orresta, Myrby, Lilla Ängesta och Aberga.

Vi har tidigare rapporterat om det låga vattentrycket som beror på 40 procent högre förbrukning än normalt. Folk har vattnat gräsmattor och rabatter, fyllt pooler och annat.

Det har ställt till problem för de fastighetsägare som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet – vattentillgången för övriga avgörs av den egna källans tillförlitlighet. När många använt vatten samtidigt har trycket upplevts som lågt.

Under söndagen har Mälarenergi börjat arbeta med att koppla in en mobil så kallad tryckstegringsstation. Det är en anordning som höjer trycket i vattenledningsnätet. Den stationen börjar installeras under söndagen och kan tidigast kopplas in på måndag morgon.

I samband med arbetet kommer Mälarenergi att behöva stänga av vattnet vid vissa arbetsmoment. Man kommer enligt information på Mälarenergis hemsida för driftinformation att informera de kunder som berörs av vattenavstängningen.