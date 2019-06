NATTENS NYHETER: Flygfän skrämde kvinna – grannar ringde polisen • Slagen kvinna till sjukhus • Bil brann under färd

Nattens nyheter

Ovälkommen insekt ledde till polisutryckning. Under natten mot onsdag kom larm till polisen om kvinnoskrik och dunsar från en lägenhet i centrala Västerås. Men inkräktaren visade sig vara helt ofarlig.

Kvinna misshandlad av sin pojkvän. En kvinna i 40-årsåldern misshandlades så svårt av sin pojkvän att hon fick föras till sjukhus. Ingen gärningsmannen hade gripits under natten.

Bil började brinna under färd – skadade annan bil. På tisdagskvällen upptäckte en bilist under färd i Västerås östra stadsdelar att något var väldigt fel med bilen. Bilisten lyckades nätt och jämnt svänga in på en parkering, men då slog lågor upp från motorrummet.

Morgonens toppnyhet

GUIDE: Så stänger vården i sommar: ”Bara akuta patienter”. Behöver du förlänga recept eller läkarintyg, få preventivmedel eller vaccinera dig under sommaren? Då är det läge att passa på innan semestrarna startar. För under sommaren stängs 70 vårdplatser, och vården kommer att prioritera akuta ärenden.

Sport

VSK-mittfältaren avslöjar extraträningen bakom succédebuten: "Väntat länge". Fick chansen från start – tackade och tog emot. Nu berättar Filip Ottosson om extraträningen bakom succédebuten. "Generellt är det en hel del jag jobbat extra på men framför allt har det varit mitt försvarsspel och allt vad det innebär", säger VSK-mittfältaren.

