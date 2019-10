Veteranen gör en av sina bästa filmer och slår hårt – här är veckans premiärer

Den viktigaste filmen just nu

Ken Loach har inte tappat stilen. "Sorry we missed you" är en lågmäld film som ändå slår hårt.

Vid 83 års ålder har han nu gjort en av sina bästa filmer. "Sorry we missed you" är dessutom skrämmande aktuell även i Sverige, där alltmer i samhället överförs till privata företag, vilket medför att det är viktigare att se till att de anställda gör sitt jobb på kortast möjliga tid än att ge bra service.

Ricky och hustrun Abby har två barn och hyser drömmar om att kunna flytta. Abby jobbar inom vården, men känner sig alltmer frustrerad över att inte kunna ge de gamla den tid de borde få. Ricky köper en skåpbil för att jobba för en stor budfirma. Men han blir snart varse hur det hårt pressade schemat gör det omöjligt att sköta jobbet – och det blir han som får ta stöten, budfirman han jobbar för tar inget ansvar trots att det är förmannen som har satt det omöjliga schemat.

"Sorry we missed you" är en film som upprör och som slår hårt, men som gör det på Ken Loachs sedvanligt lågmälda sätt. Han har aldrig varit en regissör som skriker högt, i stället gör han filmer som ofta har en nästan dokumentär känsla. Han skär ut ett stycke ur vardagen och serverar oss det och säger "så här är det, ska det vara så här, vad kan vi göra åt det?". I "Jag, Daniel Blake" handlade det om människor som körde sina huvuden blodiga i kampen mot den okänsliga byråkratin, i "Sorry we missed you" handlar det om människor som far illa i ett samhälle där man inte bryr sig om individer utan där det är viktigare att maxa inkomsterna.

Gunnar Rehlin/TT

Mysigt till max om Pavarotti

Hollywoodregissören Ron Howard tecknar ett gediget men överdrivet mysigt porträtt av operastjärnan Pavarotti, i en dokumentärresa från vaggan till graven.

Här är allting gulligt, härligt och hjärtevärmande. Filmen snuddar vid mörka kapitel (som den omskrivna otroheten och divalaterna) men det är för det mesta en flyktig svärta som snabbt får ge plats för matlagning i tv och det där stora, soliga leendet som blev Pavarottis gåva till världen vid sidan av musiken.

Resultatet är en hjältesaga av typiskt Hollywoodsnitt, om lågstadieläraren från Modena som blev världens största operasångare – ja, rentav världens största artist.

Karin Svensson/TT

Långdragen uppföljare till ”The Shining”

Uppföljaren till Stephen King-klassikern "The shining" kan säkert reta puritanerna. Men "Doctor Sleep" är spännande – det största problemet är filmens längd.

Det har gått lång tid sedan händelserna i "The shining". Danny Torrance är nu medelålders, alkoholiserad och drar runt i USA, märkt av sina barndomsupplevelser. I en liten stad kommer han i kontakt med en ung flicka, Abra, som har samma förmåga att se in i framtiden och kommunicera telepatiskt som Danny har. Hon har vetskap om en grupp som kallas The True Knot, ett slags vampyrer som lever på att suga åt sig "the shine" från dem som har förmågan. Danny och Abra inser att det bara är en tidsfråga innan de själva kommer att bli villebråd.

Med sin speltid på två och en halv timme tar det tid för berättelsen att komma i gång, när Dannys backstory ska etableras och vi också ska lära känna Abra och The True Knot. Det dröjer till ungefär en halvtimme in i filmen innan den tar fart men då blir det rätt spännande, om än inte skrämmande på det sätt som filmen "The shining" var.

Gunnar Rehlin/TT