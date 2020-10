Vi kommer alltid att minnas vår vän och kollega Per Tviksta med värme

Anmäl text- och faktafel

Per Tviksta hade nyligen semester i två veckor. Det kan tyckas märkligt att ha semester i slutet av september, men för Per Tviksta var detta ingenting konstigt. Han hade nämligen skjutit på sin semester för att undvika att det skulle uppstå luckor i VLT:s schema under sommaren.

Just detta säger så mycket om Per – för han var alltid beredd att ställa upp för VLT. Tidningen samt hans forna och nuvarande kollegor var till stor del hans familj.

I måndags skulle han åter ha börjat sitt skift efter sin höstsemester, men han kom aldrig tillbaka.

Per Tviksta kom till VLT för drygt 30 år sedan. Tanken då var att han skulle göra ett kortare inhopp, som vikarie – men hans tid på VLT blev så mycket längre än så. Han blev tillsvidareanställd och har haft flera olika roller på tidningen under årens lopp.

Han har varit reporter, lokalredaktör och redigerare. Han har även haft flera chefsroller och arbetat med tv på VLT. Han har också varit högst delaktig i flera projekt under sina år på tidningen. Han fick bland annat uppdraget att förändra VLT från fullformat till tabloid 2004.

Under de senaste åren arbetade Per som printredaktör. Det innebar att han tillsammans med en kollega planerade tidningen varje dag och dessutom tog de båda printredaktörerna hand om insändare- och debatt, både när det gäller digitala publiceringar och publiceringar i tidningen.

VLT kommer inom kort att profilera alla medarbetare på tidningen. Tanken var att även Per skulle ha varit med och presenterat sig själv där. Nu blir det inte så, men i den text han skrev om sig själv inför profileringen står det bland annat: "Jag har trivts under alla år, inte minst tack vare att jag fått göra så många olika arbetsuppgifter. Nu är det print som gäller fullt ut. Det är en viktig uppgift, för fortfarande är det många som föredrar att läsa VLT i pappersformat."

Oavsett vilken position han hade på tidningen var Per Tviksta en professionell yrkesman som alltid gjorde sitt yttersta. Han var en skicklig journalist med bred kunskap och en uppskattad vän och kollega.

Han lämnar ett stort tomrum efter sig bland oss kollegor på VLT, men vi kommer alltid att minnas honom med tacksamhet och värme.

Per Tviksta sörjes av släkt, kollegor och vänner.