VIB:s tunga besvikelse – när kvitteringen blåstes bort: ”Deras spelare säger att det är mål”

Det blev en tung premiär i serien – och i den nya hallen – för IBF Västerås på lördagen.

VIB fick en mardrömsstart på matchen och låg under med 1–3 efter en tung första period. Till sist föll man med 2–3 mot IBF Falun utveckling, efter en tung press för kvittering i slutet av matchen.

– Första perioden är en period jag vill glömma. Det var dåligt, vi var inte här. Det är där de gör sina tre mål, och sen gör de inte fler. Man kan inte säga att vi torskar matchen på en period, men lite så känns det, Vi spelar upp oss och kommer in i det bättre och bättre, men det är lite studs ut i den här matchen, säger VIB-kaptenen Jonathan Lundkvist till VLT-sporten efter matchen.

Känner ni av premiärnerver i första?

– Det kan ju vara lite sånt också. Vi hade visserligen inte fulla läktare, men det är klart att det är lite press. Seriepremiär är alltid lite speciellt, och vi har lite nya spelare också. Det är klart att det kan vara lite så, men samtidigt ska vi prestera bättre. Så enkelt är det ju.

Den studs ut som Jonathan Lundkvist pekar på visade sig särskilt en bit in i den tredje perioden. Då rakade Marcus By in vad som såg ut att vara kvitteringsmålet fram till 3–3 för VIB – men fick se domaren vifta bort målet.

– Jag ser inte jättebra, men jag hör till och med från deras spelare att det där är mål. Då blir man mer, “men vad fasen?”. Jag tror det är typ att han slår upp klubban, eller att det är slag. Jag är inte hundra. Det ser ut som att han bara svingar den när bollen ligger där, säger Lundkvist.

VIB hade generellt kanske inte det största domarflytet med sig i matchen, där man vid två tillfällen tvingades döda tre mot fem-lägen mot ett bollskickligt Falun.

– Vi är fysiskt större än dem, och det känner man ju. Det är svårt att vinna när man får två dubbelutvisningar.

– Men så är det. Det är domaren som dömer, och det är inte där vi förlorar matchen.

Både före och efter det bortdömda kvitteringsmålet tryckte VIB ner Falun ordentligt, och gästerna stack i princip bara fram i ströanfall. Men ändå fick VIB inte in kvitteringen.

– Även fast vi kanske har mycket boll spelar vi mycket runt om dem. Vi har inte så mycket hot. Jag vet inte skottstatistiken, men vi behöver skjuta mer och komma in på kassen. Sen har vi som sagt lite stolpe ut i vissa lägen. Jag själv har ju ett läge i slutet av andra som jag egentligen bara ska lägga in. En bra dag sätter man den.

Matchfakta/Division 1

IBF Västerås–IBF Falun utveckling 2–3 (1–3, 1–0, 0–0)

Första perioden: 0–1 (5.27) Kim Varga (Markus Nalen) spel fem mot tre, 1–1 (8.16) Jonathan Lundkvist (Gustav Ferngren), 1–2 (15.06) Kim Varga, 1–3 (19.57) Charlie Engström (Melker Hemmingberg).

Andra perioden: 2–3 (18.19) Gustav Ferngren (Jonathan Lundkvist).

Tredje perioden: –

Skott: 19–19

Utvisningar: VIB 4x2 min, Falun 3x2 min

Publik: 50