Vicki om att fylla 50: ”Jag känner mig inte gammal”

Föräldrarna drev lantbruk när Vicki Skure Eriksson växte upp på en gård i Hedensberg. Redan som barn fick hon hjälpa till att utfodra djuren. En syssla hon även i dag ägnar sig åt.

Tillsammans med sin äldsta syster och hennes man driver Vicki och maken Johan Mycklinge Lantbruk AB. Ett lantbruksföretag med spannmålsproduktion och djuruppfödning, främst grisar.

– Jag verkligen gillar att jobba med djur och grisar är ju roliga, säger hon och ler.

Har du aldrig bott i stan någon gång?

– Jag har bott ett år i Sydney som utbytesstudent, så då bodde jag i stan. Det var ett helt fantastiskt år och de kontakter jag knöt det året har jag fortfarande kontakt med.

Vicki träffade maken Johan på en fest 1990 när Plöj-SM arrangerades på Gäddeholm. Hon deltog inte själv på tävlingen men fick vara med på festen i Sevalla efteråt.

– Eftersom det var så lite tjejer anmälda så fick jag också en inbjudan.

Vicki och Johan förlovade sig 1994 på Cook Island, Nya Zeeland. Tre år senare gifte de sig i Hubbo kyrka.

– Efter vigseln åkte vi häst och vagn hit till Mycklinge och hade fest i traktorgaraget. Där hade jag fest när jag fyllde 40, och det var tänkt att vi skulle ha fest där även i år. Men nu skjuter vi på den till nästa sommar i stället.

Redan som ung var Vicki politiskt engagerad. Hon gick med i Ungdomsförbundet i Tortunas CUF-avdelning när hon var runt 12 år. De politiska uppdragen har ökat markant sedan dess.

Det var efter valet 2014 som hon blev kommunalråd på 65 procent och ordförande i grundskolenämnden. I dag jobbar hon 90 procent som kommunalråd.

– Att vara politiker är inget yrke, mitt yrke är lantbruksföretagare, att vara politiker är ett förtroendeuppdrag.

– Jag sitter där jag sitter på grund av att folk har röstat på mig och jag har ett ansvar att sköta mitt uppdrag på ett bra sätt, svara upp på den politik vi gick till val på och föra det framåt på bästa sätt, och det är en utmaning.

Om du inte varit politiker eller lantbrukare, vad hade du gjort då?

– Kanske skulle jag ha läst vidare, jag var lite inriktad på ekonomiagronom, men annat kom emellan och jag fick gå andra utbildningar.

Vicki ursäktar sig och springer ut i köket. När hon är tillbaka har hon en nybakad äppelkaka i handen.

– Jag tycker om att baka men har tyvärr inte så mycket tid till det.

Sonen Henrik kommer in i rummet och hälsar. Han bor hemma igen efter att ha bott och studerat estet teater på gymnasiet i Bollnäs. Henrik föddes 2000 under en akut situation. Vicki kände inga sparkar i magen och åkte direkt in till sjukhuset. Där blev han utplockad, tre och en halv vecka före beräknad förlossning.

– De lyckades blåsa liv i honom och han klarade sig, vi fick stanna ett par veckor på avdelning 69 innan vi åkte hem.

När Henrik var ungefär ett halvår träffade de en barnläkare som berättade att han hade någon form av en central motorisk störning.

– Då tänkte jag bara, vad sjutton betyder det. Det var en fantastisk läkare som sa att det var bara att ringa om vi undrade över något.

– Då gick det upp för oss att han har en cp-skada, där och då kändes oerhört tufft.

Men Vicki är inte den som är den. Ganska snart efter beskedet började hon söka information och hittade andra föräldrar med barn med funktionsnedsättning.

– Det är nog svårt att sätta sig in i hur det är att både mista ett barn eller få ett barn med funktionsnedsättning om man inte varit i samma situation.

Vicki kom i kontakt med RBU och blev genast invald i styrelsen.

– RBU har betytt jättemycket för oss och många andra föräldrar i liknande situationer.

I dag sitter Vicki som ordförande i RBU Västmanland. Hennes kunskaper om vad olika typer av funktionsnedsättningar innebär har hon tagit med sig in i politiken.

– Ta bara det här med nybyggnationer och trappor. Visst, det ser jättefint ut och fungerar om man har ben att gå på, men så fort det kommer en person med funktionsnedsättning och inte finns en hissplan, så blir han eller hon utanför.

– Det handlar om förhållningssätt, det är inte dyrare att bygga så att alla kan vara med, utan det är mer en inbyggd oförståelse.

Nu går Vicki Skure Eriksson in i en ny fas i livet. Den 26 september fyller hon 50 år.

– Det känns helt konstigt men jag känner mig inte gammal. När jag tänker tillbaka, så tänker jag, oj vad mycket jag har varit med om, vad åren går.

Vicki Skure Eriksson:

Ålder: Fyller 50 år den 26 september.

Bor: I Mycklinge.

Familj: Maken Johan samt tre barn.

Gör: Kommunalråd för centerpartiet i Västerås samt delägare i Mycklinge Lantbruk AB.

Gymnasium: Treårig ekonomisk på Carlforsska, tog studenten 1990.

Intressen: Familj och vänner. "Och så försöker jag gå på hockey och fotboll ibland”.

Äter helst: Grillad fläskytterfilé, men fisk är också gott.

En bra film: Les Miserables.

Favoritårstid: "Jag tycker alla årstider har sin tjusning".

Något du tror ingen vet om dig? "Att jag är ett U2-fan. Den första konserten jag var på var i Göteborg 1987 och därefter har jag sett dem i Amsterdam, Köpenhamn, på nya Ullevi och i Globen.”

Vicki om sig själv: ”Envis och många bollar i luften, kanske lite för många ibland. Jag är nog lite dålig på att bara vara”.

Ska fira 50-årsdagen: Åker iväg någonstans över helgen och firar med familjen.