Vigge och Maja har blivit föräldrar – för andra gången

Anmäl text- och faktafel

"He looks just like his dad ❤️", skrev influencern och designern Maja Nilsson Lindelöf på Instagram, där hon lagt upp en bild på den nyfödde sonen. "Lillebror ❤️", skrev fotbollsspelaren Victor Nilsson Lindelöf.

Paret har sedan tidigare en son vid namn Ted Louie, som nu blivit storebror. Han föddes 2019.

VLT har tidigare rapporterat om att fotbollsspelaren Victor Nilsson Lindelöf inte spelade i landslagets kvalmatch mot Kosovo på lördagen, då paret väntade på att deras andra barn skulle födas. Enligt SVT Sport ska han nu, efter sonens ankomst, ansluta till landslagets VM-samling. Något som innebär att han är aktuell för spel då Sverige möter Grekland på tisdag.