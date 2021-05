VIK-backen saknas oväntat i VM – efter coronautbrott i Italiens trupp

För första gången sedan 2016, då målvakten Vitali Koval spelade för Belarus, skulle VIK i årets VM ha en spelare med som under säsongen burit den gulsvarta tröjan. Alex Trivellato är en given back i det italienska landslag som nu gör sitt andra raka A-VM efter att ha hållit sig kvar i den högsta divisionen 2019 – men när Italien på fredagen klev in i turneringen mot Tyskland saknades backen.

Anledningen är att Trivellato är en av 15 personer som testats positivt för coronaviruset när Italien haft ett stort utbrott i och runt truppen under förberedelserna inför VM. Det medför att hela tolv spelare gjorde sin VM-debut när Italien föll mot Tyskland med 4–9 i premiären.

Enligt Sportnews.bz, lokal media i norditalienska Sydtyrolen, är Trivellato och flera andra italienska spelare ännu inte på plats i Lettland, men hoppas på att kunna ansluta under turneringens gång.

Alex Trivellato kom till VIK och producerade 13 poäng på 18 matcher i klubben. Om han blir kvar i Gulsvart till nästa säsong är ännu oklart.