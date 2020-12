VIK-backens stora PP-frustration: ”Då jävlar har du problem”

Fem PP-chanser mot Mora utan ett enda mål.

VIK har stora problem i numerärt överläge just nu.

Då riktar VIK-backen Jimmie Jansson en stor känga till hur spelet ser ut.

– Till att börja med så måste man komma in i zonen. Kommer man inte in där – då jävlar har du problem, säger han efter 1–5-förlusten.