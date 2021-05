VIK bekräftar – jagar danske VM-forwarden: "Haft en dialog"

23-årige Mathias From gick från AIK till Modo inför säsongen 2019/20, och gjorde under säsongen i klubben 25 poäng på 49 spelade matcher. I april förra året var han en av många spelare som lämnade klubben, och valde då att flytta utomlands för att spela med Düsseldorf i tyska högstaligan.

Just nu befinner sig forwarden mitt uppe i ett VM med Danmark där laget ser ut att missa en plats i kvartsfinalerna. 23-åringen har imponerat under turneringen där han noterats för två poäng på sex matcher och snart kan From vara tillbaka i svensk hockey.

Hockeynews.se uppger nämligen att 23-åringen jagas av flera lag i hockeyallsvenskan och att Västerås IK är ett av dem. Något som sportchefen Patrik Zetterberg bekräftar.

– Det är en spelare som finns med på listan över namn vi är intresserade av. Vi har en forwardsroll som är ledig där han är ett av namnen vi tittar på och har haft en dialog kring. Vi får se vad det blir, men att han finns med på de namn vi tittar på kan jag säga ja till, säger Zetterberg till sajten.

From själv har tidigare uttryckt en önskan om att få spela i Sverige igen och hans agent bekräftar att det finns en dialog med svenska klubbar.

– Vi håller på att se över Mathias situation och för diskussioner med både svenska och utländska klubbar. Nu har fokuset legat på VM för hans del, men vi får se vad saker och ting tar vägen här den närmaste tiden, säger hans agent Joakim Persson till Hockeynews.se.