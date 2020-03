VIK-bossens ärliga svar om: ✔Ökad spelarbudget ✔Nobben från storföretagen ✔Jämförelsen med Björklöven ✔Arenan

Pär Södergren kom in i VIK efter den ekonomiska krisen 2016 och valdes till ordförande efter degraderingen 2017. En tuff start minst sagt.

Men snart tre år senare har VIK inte bara tagit sig tillbaka till hockeyallsvenskan, man har blivit ett stabilt topplag och samtidigt fått ordning på ekonomin. Klubben mår bra. Men samtidigt är avståndet upp till topplagen enormt.

Inte bara poängmässigt, utan även gällande hur mycket pengar man lägger på spelartruppen.

VIK behöver öka sina intäkter för att minska gapet. Ett sätt att göra det är att lägga mer pengar på truppen, hoppas på sportsliga framgångar och att det i sin tur ska generera större ekonomi.

En chansning som kan falla väl ut. Men en chansning Pär Södergren inte är beredd att ta.

– Vi är inte tillräckligt starka för att ta den risken. Det är bara att inse, vi har inga jättemarginaler, säger ordföranden med tydlig röst när VLT träffar honom över en kaffe på kontoret i ABB Arena.

– Som Vita Hästen. De valde den strategin. Satsa mer på sporten. I förra veckan gick de ut med öppet brev att fattades fem miljoner. Vi har inte valt den strategin och kommer inte välja den så länge den här styrelsen får bestämma.

Pär Södergren är tydlig med att det är pengar in först som gäller för VIK. En ny arena, vilket klubben jobbar för, skulle potentiellt kunna öka intäkterna markant. Men att Västerås ska få en ny ishockeyarena kan vara många år bort.

Därför är jämförelsen med Modo, som äger Fjällräven Center och har drygt 60 miljoner mer i omsättning än VIK, inte rättvis.

Men att jämföra sig med hockeyallsvenskans överlägsna serieledare Björklöven har Pär Södergren inga problem med. Tvärtom.

Omsättningen är snarlik. Likaså avsaknaden av egen arena.

På marknadssidan uppger VIK att man tillhör toppen av hockeyallsvenskan, cirka 20 miljoner kronor är målet att dra in denna säsong.

– Jag kan tänka mig att vi är ungefär lika där också, säger Södergren om Björklöven.

Men det finns en stor skillnad. Hur mycket pengarna klubbarna lägger på spelartruppen. Enligt VLT-sportens uppgifter är VIK:s spelarbudget 10 miljoner kronor och Björklövens nästan det dubbla. Officiellt är dock spelarbudgeten "bara" 13.9 miljoner.

Oavsett var sanningen ligger är det ett faktum att förutsättningarna för framgång på isen skiljer sig markant.

Hur kommer det sig?

– Björklöven är en bra konkurrent som vi ska titta på. De gör mycket bra och är ungefär i samma storlek som oss som förening, börjar Södergren med att konstatera.

– Samtidigt, vi var i division 1 för ett par säsonger sedan. Det är klart att vi fortfarande håller på att bygga tillbaka föreningen. Vi känner att vi har förbättringspotential.

På vilka områden?

– Vi kan fortfarande bli mycket bättre mot partners. Även om vi har jättebra stöttning från våra partners så kan vi bli bättre på kundvård som gör att vi får nöjdare partners. Vi har fortfarande inte den säljstyrkan som vi skulle vilja ha.

Men på marknadssidan är ni trots allt jämförbara. Vad skiljer er åt?

– Björklöven har inte valt att satsa speciellt mycket på eventet. Vi tror ju på att lyfta eventet. Det de har lyckats med fenomenalt är publikrekryteringen. De har ju mer än 1 000 personer mer än oss per match. Det är också en jätteviktig del av ekonomin.

Men är det hela förklaringen till den stora skillnaden i spelarbudgeten?

– Ja, det är lite så vi har skissat. Partnerintäkter, eventintäkter och publikrekrytering. Bara publikrekryteringen är säkert ett par miljoner minst extra.

– Men det hänger ju ihop med vilken arena vi spelar i, vad man har för försäljningsmöjligheter och hur trevligt man tycker det är att vara här före match, under match. Men även så klart det lag vi ställer på isen. Det ska vara underhållande hockey att titta på.

Ni kan göra mer även med nuvarande arena?

– Ja, det måste vi göra. Det är ju de här förutsättningarna vi har och vi jobbar stenhårt för att lyfta den sakta men säkert.

– Sen har vi den arena vi har, men vi vet inte hur länge vi kommer vara här. Och kommunen har väl inte heller bestämt sig för hur länge man ska hyra Rocklundaområdet av fastighetsägaren. Jag känner en problematik där att vi vet inte hur länge vi ska vara här. Det gör det svårt att ta satsningar. Ska vi vara kvar i två år, då går det inte att göra några satsningar alls.

VIK lägger just nu 10 miljoner på spelartruppen. Skulle ni kunna lägga mer?

– Jag upplever det inte så, säger Södergren och funderar en stund innan han fortsätter:

– Vi känner att vi har utvecklingspotential på de områdena jag nämnde, men jag tycker inte att vi är ineffektiva och lägger kostnader på fel saker. Jag har svårt att se att vi kan skjuta till speciellt mycket mer till sporten med de förutsättningar vi har nu.

Då måste ni dra ner på annat?

– Ja. Och det bedömer jag inte går.

Pär Södergren påpekar en annan viktig skillnad mellan VIK och Björklöven som han upplever det. Stödet från staden. Bland annat har kommunägda A3 Arena, som precis som ABB Arena snart har 60 år på nacken, fått ett ny entré.

– Här känner vi inte att vi har någon draghjälp egentligen för att utveckla vår affär och upplevelse. Känslan nu är att ska det ske något i arenan så ska vi göra det själva, och de musklerna har vi inte. Återigen, det var rekonstruktion för några år sedan. Vi har inga pengar att satsa. Vi skjuter in allt i verksamheten.

Vad talar för att ni ska kunna höja sportbudgeten till nästa säsong? Kan du lova en ökad satsning på laget?

– Nej, vi har inte de ekonomiska musklerna att vi kan äventyra nånting.

– Man får nog vara glad om vi kan fortsätta där vi slutade i år. Men jobbar man efter principen pengar in först och inte ta chansningar så lägger man hellre en lägre budget i ingångsskedet och sen skjuter man på under säsongen om det finns utrymme och behov. Vi kommer inte sätta för hög sportbudget som sen inte marknad lyckas dra in. Vi tror på den modellen. Då dyker det inte upp några obehagliga överraskningar heller.

Pär Södergren återkommer flera gånger till arenafrågan under intervjun. Att det är nyckeln för VIK att ta nästa kliv som klubb.

Nåt nytt finns dock inte att berätta. Klubben har sin arenagrupp med volontärer som jobbar mot kommunen och fastighetsägaren för få till en lösning.

– Men det jobbet vill man gärna ska gå snabbare. Jag är nog inne på att vi på något sätt måste ha en avlönad resurs som jobbar mer aktivt med det.

Kan VIK gå upp i SHL utan ny arena?

– Självklart. Det jobbar vi för varje dag. Men jag tror inte att vi har förutsättningar att vara kvar i SHL om vi inte har en ny arena. Konkurrensnackdelarna blir för många. Dels som nykomling i SHL får du en mindre central ersättning. Du kommer senare in på spelarmarknaden. Sen har vi lång ifrån samma möjligheter som SHL-lagen med sjyssta arenor. Och det har nästan alla.

Södergren tar Färjestad som exempel.

– Där har de 1 300 sittande matgäster som kan titta på hockey samtidigt som de äter. Klubben omsätter nästan 200 miljoner. Om vi kliver upp i SHL är det de vi konkurrerar med.

Om du ska vara djävulens advokat. Varför tvekar kommunen och fastighetsägaren?

– Det är mycket pengar inblandat så klart. Sen kan det ju inte byggas en arena där vi bara bidrar med våra 26 hemmamatcher. Det är helt omöjligt att räkna hem en affär på det.

– Vi måste hitta synergier som gör att våra partners blir lite mer nöjda. Att Västerås blir en bättre stad. Att det finns elitidrott att titta på. Då är det lättare att rekrytera arbetskraft till de stora företagen som inte riktigt förstår den svenska modellen där man är med och bidrar till både breddidrott och elitidrott.

VIK når inte de största potentiella sponsorerna i stan?

– Nej, jag skulle inte säga att nån förening gör det. Vi har fantastiska storföretag här i stan, men det gynnar inte föreningslivet.

Hur kommer det sig?

- Det handlar mycket om att det är så vår struktur ser ut i Västerås. I Örebro till exempel är det inte den strukturen. De har fler företag och lyckas komma upp i en högre summa per företag, säger Södergren och tillägger snabbt:

- Jag tycke vi har fantastiskt stöd av de partners vi har. Men på något sätt måste vi hitta mer pengar hos de stora multinationella företagen.

Men trots att arbetet med att få en ny arena går trögt, och trots att VIK inte lyckas nå de största företagen i Västerås, så vägrar Pär Södergren att acceptera att klubbens plats i näringskedjan skulle vara hockeyallsvenskan.

Ordföranden håller med om att intresset kan skadas om den sportliga målsättningen fortsätter densamma år efter år.

– Nu har vi ju pratat om att utmana mot SHL, vilket i praktiken innebär en topp åtta-placering. Då har vi ju chansen.

– Och det var ungefär på åttonde plats vi trodde att vi låg på lönestatistiken den här säsongen. Sen tycker jag fördelen med det nya seriesystemet som kommer nu, när det blir kvartsfinal, semifinal och final, att det blir tydligare att sätta ett mål. Och jag ser framför mig att vi höjer ribban för varje år.

Trots alla hinder ekonomiskt?

– Ja, vi har fortfarande saker att jobba på. Vi är fortfarande kvar i återuppbyggnadsskedet från division 1. Vi måste tävla för att öka intäkterna varje år.

Anser du att ni sportsligt får ut maximalt utifrån spenderad krona?

– Ja, sett till tabellplacering så tycker jag det. Sen har vi ett bra lag som kan spela bra hockey, det har vi sett. I de bästa av dagar så har vi en hög högstanivå. Det är därför det blir frustrerat också, både på läktarna och inom laget, när man vet vad man kan, men att man inte får ut det så ofta som man skulle vilja. Men då finns det ju ett hopp också om att det lossnar.