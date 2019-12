VIK-centerns efterlängtade islossning – efter poängtorkan: "Skönt att det rann in lite"

Efter en tyngre period i poängprotokollet fick Isac Skedung lite efterlängtad utdelning i bortamatchen mot Västervik.

På de tio senaste matcherna inför lördagens match hade Skedung bara gjort två poäng. På 60 minuter mot Västervik blev det tre pinnar, och viktiga sådana.

Det var Skedung som halvvägs in i den tredje perioden rakade in det till slut matchvinnande 5–4-målet, när VIK till sist vann med 6–4.

– Det var skönt att det rann in lite pinnar där. Jag gör en okej match, tycker jag, säger Skedung till VLT-sporten efter matchen.

Skedungs första mål i matchen var också det viktigt – och åtminstone lika efterlängtat. Skedung fick visserligen ett gratismål i statistiken när Kristianstad gjorde självmål i öppen kasse när VIK:s segersvit började. Men det senaste egna målet kom för mer än en månad sedan, i hemmasegern mot Mora.

Och om det senaste målet, det mot Kristianstad, var karriärens enklaste var även detta något turligt.

– Jag vet inte riktigt hur den gick in. Jag får en pass av ”Lunis” (Alexander Lunsjö), och försöker egentligen hitta (William) Wikman. Men den fastnar på målvaktens benskydd och han puttar in den själv på något vis. Jag vet inte riktigt, men skönt att den gick in i alla fall, säger VIK-centern.

Efter matchen hyllade VIK-tränarna spelartruppen för sättet de ställde upp på, efter att han själv dragit på sig en utvisning från båset och kostat laget ett mål i matchen. Det var en känsla som även Skedung hade i båset.

– Ja, absolut. Det kändes som att Västervik fick mycket med sig i den perioden, och alla var ganska frustrerade på domarna. Det är sånt som händer. Det kändes som att laget blev extra taggade, det kändes som att vi bara skulle ha den här matchen.

Inför bortamatchen mot Kristianstad hade VIK inte vänt underläge till seger en enda gång. Efter den vändningen har VIK vid flera tillfällen visat mental styrka i tuffa lägen – och mot Västervik kom säsongens andra vändning. Skedung medger också att det är en annan känsla i underläge efter segern mot Kristianstad.

– Det tycker jag. I början var det väl lite att man tänker ”nej, inte nu igen” när vi hamnade i underläge. Nu är det mer positivt ändå, alla är med och vill vinna matchen. Det syns på planen också. Man vill ha pucken fast man ligger under, man tar sig in på kassen. Det är stor skillnad, tycker jag.