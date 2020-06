VIK-chefens drömköp vid Mälaren – och tydliga beskedet om stjärnbacken

Värmeböljan har tagit vårt avlånga land i ett fast grepp. Och lata dagar vid sommarstugan ligger högt upp på listan.

Som för Patrik Zetterberg.

När VLT får en pratstund med VIK:s sportchef befinner han sig på landet, vid sitt nyinköpta sommarställe i Lybeck.

Stugan ligger endast ett par golfsvingar från Frösåkers GK.

– Det är en gammal stuga med utedass och en väldigt fin tomt. Jag sitter här och tittar ut över Mälaren. Det är harmoniskt, berättar Zetterberg.

– Jag och min fru Jeanette har letat länge efter ett litet sommarställe. En oas och ett andningshål. Nu slog vi till. De här objekten kommer inte ut så ofta.

Jag får nästan dagligen erbjudanden från agenter om allt från ryssar, polacker till transatlanter

Om vi går in på spelarmarknaden – hur är läget där?

– Rätt dött. Har inte så mycket att jobba med. Jag får nästan dagligen erbjudanden från agenter om allt från ryssar, polacker till transatlanter.

– Jag har några spår och ska förhoppningsvis kunna börja signa spelare under mitten av juli, och därefter presentera dem.

Enligt uppgifter till VLT ska backsidan (sju namn) vara spikad.

Och det Zetterberg jagar främst, som VLT skrivit vid flertalet gånger, är en vass center för någon av toppkedjorna.

– Under rådande omständigheter, med tanke på ekonomin, räcker det att gå in i säsongen med sju backar och tolv forwards, plus att ha med några juniorer.

– Men jag stänger inga dörrar om allt rullar på som vanligt i oktober och september. Då kanske vi agerar.

Jag har passat över bollen till Niclas och agenten

Det har ryktats en hel del om en återkomst för den SHL-rutinerade backen, Niclas Lundgren. Men där finns inte mycket nytt under solen.

– Vi har fortfarande en dialog. Inte mer än så just nu. Jag har passat över bollen till honom och agenten.

LÄS MER: VIK-forwarden om tränarens märkliga utskällning, homosexualitet – och corona-piken mot lagkamraten

LÄS MER: Stjärnans flört med VIK – drömmer om återkomst: ”Därför jag har en förkärlek till Västerås”