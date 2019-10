VIK-forwardens frustration – och förklaring till svaga offensiven: "Mental spärr"

Efter att Almtuna gjort 0-1 i mitten av den första perioden genom en märklig sargstuds gick luften ur VIK i fredagens möte i ABB Arena.

Hemmalaget var fortsatt uddlösa och bjöd Almtuna på flera mål.

En spelare som hade en tung kväll var Sebastian Benker. Forwarden är fortsatt mållösa den här säsongen och stod för en felpassning i egen zon i powerplay som ledde till 0-2.

– Det känns som att det sitter mentalt det mesta just nu. Vi vill så mycket allihopa och då blir det lite tvärtom att det låser sig i spelet. Det kommer några individuella misstag, jag hade ett bland annat, och sen blir det bara att vi fortsätter jaga och går ännu mer framåt och så blir det så här, säger han efter 2-5.

Vad beror de individuella misstagen på?

– Det handlar väl om självförtroende. Men nånstans kan vi inte gräva ner oss heller. Vi ligger fortfarande på övre halvan av tabellen och vi har spelat nio matcher. Det är mycket hockey kvar den här säsongen.

Benker saknade inte lägen att spräcka målnollan. Bland annat hade han ett friläge vid ställningen 1-3 i tredje perioden som kunde ha blivit starten på en vändning.

– Det hade varit viktigt (att göra mål där). Som jag sa, det är en mental spärr just nu. Att pucken inte vill in. Men samtidigt, fortsätter jag skapa kommer det trilla in snart. Och då kanske allting lossnar istället. Jag hade en trög start förra säsongen med.

– Jag vet vad jag kan och jag vet hur bra jag är. Det finns inget annat än att fortsätta jobba.

Många hade stora förhoppningar på dig efter försäsongen.

– Absolut. Det hade jag med. Jag gick in med bra självförtroende i säsongen och vet inte varför det har blivit så här. Jag hade nåt bra läge redan i premiären mot AIK. Då kanske det sett annorlunda ut om jag satt den. Men nu är det som det är.

Mot Almtuna kamperade Sebastian Benker återigen ihop med Marcus Bergman. En annan forward som inte riktigt fått det att lossna den här säsongen.

– Båda känner att vi vill mycket. Vi sliter bra vid sargerna, men det där sista lilla så låser det sig för båda. Men börjar vi slappna av lite och hitta en bra känsla kommer det bli bra. Vi vill bidra och försöker peppa varandra och hitta lösningar, säger Benker.

LÄS MER: Supportrarna vädrade sitt missnöje – så svarar VIK: "Känner absolut ingen frustration"

Matchfakta/hockeyallsvenskan

Västerås IK – Almtuna IS 2–5 (0-2, 0–0, 2–3)

Första perioden: 0-1 (10.21) Nikolai Belov (Tony Mårtensson), 0-2 (17.59) Mattias Johansson (Pontus Johansson) spel fyra mot fem

Andra perioden: –

Tredje perioden: 0-3 (09.08) Nikolai Belov (Tobias Liljedahl), 1-3 (12.59) Fredrik Johansson (Isac Skedung), 1-4 (13.43) Villiam Haag (Tony Mårtensson, Tobias Liljendahl), 1-5 (16.00) Sebastian Fakt (Stefan Lassen), 2-5 (16.26) Viktor Hertzberg (Gustav Lindberg, Fredrik Johansson),

Skott: 25–19 (9–5, 6–8, 10–6)

Utvisningar: VIK: 1x2 min AIS: 5x2 min

Publik: 2925