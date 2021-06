VIK har spetsat med rutin: ”Erfarenhet har betydelse”

Anmäl text- och faktafel

Hockeyallsvenska Västerås IK har visserligen tappat nestorn och lagkaptenen Fredrik "Freddan" Johansson som vid 37 års ålder sadlade om till en civil karriär som mäklare.

Men Gulsvart kommer ändå att ha mer rutin på isen den kommande säsongen.

Faktum är att snittåldern i VIK ökar från 25,57 år säsongen 2020/21 till 25,73 år 2021/22.

Med andra ord innehar dagens VIK-spelare i snitt 0,16 års mer rutin än spelarna säsongen innan.

Om man slår ut det på en matchtrupp bestående av 22 ombytta spelare innebär det att VIK i vinter kommer att ha 3,52 år mer rutin på isen.

– Erfarenhet på olika sätt har betydelse. Nu har vi fått in SHL-spelare – Mikael Frycklund (center från Linköpings HC), Daniel Gunnarsson (back från Leksands IF) och Johan Gustafsson (målvakt från Rögle BK). Vi har fått in både kunnande och erfarenhet, säger "Fagge" till VLT-sporten.

Han fortsätter:

– När man bygger ett lag handlar det om att få bra balans på allt. Åldersmässigt vill man ha unga och hungriga spelare som vill uppåt samt rutinerade spelare som varit med om mycket. Rutinen är skitviktig.

Noterbart är att aktuellt VIK-lag innehåller spelare från 17 år som yngst (forwarden Gabriel Kangas) till en kvartett 29-åringar som äldst (där backen Logan Roe är allra äldst).

– Det häftiga med årets VIK-upplaga är att alla vill vara med på resan som vi ska göra. Det är det som kan bli riktigt bra.

– Ska man överblicka åldrarna lite grann så är 29 år ingen ålder i dagens hockey. Det känns bra att vi fortsatt har många i sin "prime" som fortsatt vill utvecklas. (Gabriel) Kangas är yngst och har börjat känna på vad det här livet innebär med att vara hockeyspelare på heltid. Vikten av mixen av erfarenhet i truppen kan vara grymt bra för Kangas. Samtidigt förändras allt även inom hockeyn, så att ha yngre spelare som kommer in med nya perspektiv kan trigga de äldre också. Det blir "win-win" från båda perspektiv, säger Patrik Fagerlund.

FAKTA: VIK-ÅLDRAR

Snittåldern i VIK 2021/22: 25,73 år.

Snittåldern i VIK 2020/21: 25,57 år.

Äldsta spelaren i VIK 2021/22: Logan Roe, 29 år, född den 29 december 1991.

Äldsta spelaren i VIK 2020/21: Fredrik Johansson, 37 år.

Yngsta spelaren i VIK 2021/22: Gabriel Kangas, 17 år.

Yngsta spelaren i VIK 2020/21: Gabriel Kangas, 17 år.

Notera: Bygger på uppdatering den 8 juni 2021, alla blir ju äldre var dag.

Källa: eliteprospects.com