VIK-kaptenen om känslorna i nya rollen – och med publiken tillbaka: ”Känns naturligt”

Gulsvart har startat upp säsongen 2021/2022 på allvar ihop med supportrarna. Detta då det absoluta startskottet för säsongen med ispremiären i ABB Arena nord gick av stapeln som planerat under lördagen.

En som från start fick visa upp sig inför den saknade hemmapubliken var den nyutnämnde lagkaptenen, Jimmie Jansson. Detta då han i lördagens första tävling utmanade målvakterna Johan Gustafsson och Linus Ryttar, samt backkollegan Logan Roe i en direktskottstävling. Dock var det allra främst målvakterna som presterade i det fallet.

– Jag kan nog inte skjuta bättre än vad jag gjorde. Det är riktigt svårt att göra mål utan skymning och målvakterna sade det också att det krävs nästan en miss för att det ska bli mål. Skotten är jag rätt nöjd med även om det inte blev mål, säger Jansson som förra säsongen vann lagets interna poängliga.

Den kanske allra främsta bilden som kommer att finnas på näthinnan från ispremiären är dock det faktum att publiken var tillbaka på läktarna.

Föga förvånande var inte bara ett efterlängtat återseende för VIK-supportrarna utan även för spelarna.

– Det är otroligt skönt att vara tillbaka och få se så mycket folk. Hur många är vi idag, 750 personer typ? Det var längesen vi hade så mycket folk på ett evenemang eller på en match.

Trots en lång träningsvecka med allt från fystester till en träningsdag som började innan solen gått upp var Jansson bara glad att få börja träna igen.

– Jag är jätteglad att vara tillbaka med laget samlat så att vi kan starta upp den här säsongen, säger han.

Nu kliver han in i säsongen som VIK:s nya lagkapten och den rollen har han tagit sig an utan problem. Och under lördagen ledde han sitt lag ut på isen i ABB Arena nord som lagkapten för första gången.

– Jag trivs bra, det har känts naturligt att kliva in i den rollen efter ”Freddan” (Fredrik Johansson). Jag är fortfarande mig själv, det är samma Jimmy och samma ishockeyspelare liksom, men det är klart att det blir en lite annan rollfördelning i omklädningsrummet, säger Jansson och avslutar:

– Än så länge trivs jag med det och det kommer jag att fortsätta göra.