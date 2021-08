VIK knäckte SHL-laget – efter islossning i tredje

18 timmar efter slutsignal i fredagens match mot Brynäs var det dags för nästa tuffa utmaning för VIK i Skoda Trophy, när Malmö stod för motståndet i den sista gruppspelsmatchen. Och på nytt inledde VIK starkt mot SHL-motstånd.

Malmö förde visserligen spelet till en början, men skapade inte de där riktigt heta lägena. Den allra öppnaste chansen tillhörde VIK, när William Wikman och Jesper Johansson båda var nära att få utdelning på en dubbelchans framför Malmömålet.

Ledningsmålet skulle dock komma för skåningarna. Dennis Svensson vann en duell mot August Tornberg framför VIK-målet, och vispade upp en backhand i nättaket bakom Linus Ryttar.

Malmö fortsatte att föra spelet i den andra perioden, och om VIK hade perioder med offensivt spel i första var det mer omställningslägen i andra. Men allt som oftast höll man Malmö på utsidan i den egna zonen, och vid en omställning kom också utdelningen framåt.

Alex Lavoie spelade fram Jimmie Jansson i en två mot en-möjlighet, och efter en dragning fick Jansson in 1–1-pucken under plocken på Malmömålvakten Anton Svensson med en halv Foppa-dragning.

Men i den tredje perioden skulle det här bli VIK:s match. Alexander Lunsjö satte 2–1 fint framspelad av Lukas Zetterberg, och lika fint framspelad av Marcus Bergman petade Mathias From in 3–1. Samme From fick också göra 4–1 från nära håll mellan benen på Svensson i målet, och VIK hade stenkoll på grejerna i slutet.

En imponerande seger för VIK, som nu får spela match om tredjeplats klockan 13.30 i morgon. Där står antingen Djurgården eller Linköping för motståndet.

Matchens tre bästa VIK-spelare

1. Mathias From

Visar återigen prov på väldigt nyttiga spetsegenskaper för VIK. Två mål, båda i mångt och mycket hittade genom danskens fina skridskoåkning.

2. Linus Ryttar

Hade en hel del att göra i de två första perioderna, och stod pall på ett mycket fint sätt. Lade grunden för att VIK kunde säkra segern i tredje perioden.

3. Filip Karlsson

Oerhört nyttig mot i delar väldigt vasst motstånd. Väldigt nyttig bakåt, och bidrar även fint framåt med två assist.

Matchens duell

Östman mot Östman, som i Ludvig mot Kalle, var en av de stora höjdpunkterna under matchen. Och vi får väl kalla det oavgjort på poäng. Kalle Östman låg bakom ett par fina möjligheter med Ludvig Östman på isen för VIK, men ingen utdelning för den förra VIK-centern. Ludvig fick också dela ut lite stryk på Kalle vid ett par tillfällen framför mål, något VIK-backen säkert njöt lite extra av.

Matchfakta/Skoda Trophy

Malmö Redhawks–Västerås IK 1–4 (1–0, 0–1, 0–3)

Första perioden: 1–0 (15.49) Dennis Svensson (Eric Engstrand)

Andra perioden: 1–1 (15.13) Jimmie Jansson (Alexandre Lavoie, Lukas Zetterberg)

Tredje perioden: 1–2 (2.58) Alexander Lunsjö (Lukas Zetterberg, Anton Svensson), 1–3 (7.30) Mathias From (Marcus Bergman, Filip Karlsson), 1–4 (12.24) Mathias From (Filip Karlsson, Marcus Bergman)

Skott: 30–20

Utvisningar, MIF: 2x2 min, VIK: 5x2 min