VIK körde över Mora efter ännu ett galet självmål: "Skjuter på egen spelare"

Det var ett formstarkt hemmalag som mötte ett formsvagt bortalag under söndagskvällen. Vilket märktes från start.

VIK tog kommandot direkt och tryckte ner Mora i egen zon. Dalalaget slog bort mängder av passningar från backposition och bjöd hemmalaget på chans efter chans att ta ledningen.

En ledning som kom efter halva första perioden.

Det efter en ännu större bjudning när Adam Masuhr rensade en puck från bakom kassen rakt på Viktor Amnér och in i mål.

VIK vinner skotten i den första perioden med hela 13-3. Mycket tack vare att Mora drog på sig fyra utvisningar. Bortalaget ska vara glada att det bara står 1-0.

Mora spelade upp sig i början av den andra perioden och hade betydligt mer spel i offensiv zon. Laget var så när att kvittera i ett powerplay i mitten av perioden. Men istället är det VIK som utökar ledningen genom en flygande kontring där Jimmie Jansson smäller dit sitt sjätte mål för säsongen. Bara tre minuter senare utökar Anthon Eriksson.

Men trots VIK-dominansen är det Mora som får sista ordet. Med bara 11 sekunder kvar vispar Johan Persson in pucken i en tilltrasslad situation framför Emil Kruse i hemmakassen. 3-1 och matchen lever.

I den tredje perioden jagar Mora frenetiskt en snabb reducering. Och man får också ett gyllene läge i ett tidigt powerplay. Men då står VIK-målvakten Emil Kruse i vägen.

Istället är det hemmalaget som kan ta tillbaka kommandot genom två onödiga utvisningar från Mora som inte orkar sig på en riktig forcering i slutet.

Matchen slutar 4-1. Sista målet i tom bur. Resultatet innebär att VIK nu har fyra segrar på de fem senaste. För Mora innebar det tredje raka förlusten.

Matchens tre bästa spelare

1. Jimmie Jansson, VIK

Ny stormatch från den offensiva backen. Vann mängder av puck i mittzon och dundrade dit sitt sjätte mål för säsongen.

2. Anthon Eriksson, VIK

Uppoffrande spel med flera matchavgörande skottäckningar. Gör 3-0 snyggt.

3. Philip Nyberg, Mora

Den unge backen var en av få ljusglimtar i Mora. Stark i egen zon och följde med bra offensivt. Assist till tröstmålet.

Matchens prakttavla

AIK gjorde ett uppmärksammat självmål på Hovet mot just VIK. Under söndagen var det dags igen. Denna gång var det Mora-backen Adam Masuhr som sköt på medspelare Amnér och in i mål. Amnér tog sig för revbenen och vacklade ut i båset.

Matchens uppoffring

Strax innan VIK:s 2-0-mål slänger sig Anthon Eriksson och täcker skott i powerplay. En matchavgörande sekvens och Eriksson belönas med en stor applåd från hemmapubliken.

Matchfakta /hockeyallsvenskan

Västerås IK–Mora IK 4-1 (1-0, 2-1, 1-0)

Första perioden: 1–0 (10.48) Isac Skedung, spel fem mot fyra.

Andra perioden: 2–0 (10.55) Jimmie Jansson (Viktor Hertzberg, Kelsey Tessier), 3–0 (13.11) Anthon Eriksson, 3–1 (19.49) Johan Persson (Philip Nyberg).

Tredje perioden: 4–1 (17.52) Alexander Younan (mål i tom kasse).

Skott: 35-22

Utvisningar: VIK: 4x2. MIK: 8x2.

Publik: 2 904 (sålda biljetter)