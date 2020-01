VIK:s första besked om Zetterberg – som inte fick träffa pressen efteråt: "Då vet vi mer"

Sex (!) spelare saknades i VIK när Timrå IK, som tog en imponerande seger mot Modo senast, väntade under fredagskvällen.

Det var med andra ord inte alltför mycket som talade för Gulsvart som reste norrut utan Kelsey Tessier (magsjuka), Morgan Hassel (ljumskar), Erik de la Rose (knä), Viktor Hertzberg (hjärnskakning), Jesper Myrenberg (sjukdom) och Calle Ehrnberg (skada).

Ändå lyckades VIK besegra Timrå efter förlängning då Sebastian Benker prickade in 1–2 från nära håll.

– Vi sätter tonen redan i första perioden. Första bytena är riktigt bra även fast deras första skott går in. Vi lyfter oss ändå efter det. De gör en bra andra period, mycket tack vare att vi drar på oss utvisningar men vi gör det fortsatt bra i boxplay. Tredje är ett ställningskrig och vi har något läge att avgöra, men skönt att vi kunde ta det i förlängningen, säger en helnöjd Thomas Paananen.

Hur starkt är det att ni kan vinna mot ett topplag som Timrå med tanke på att ni har sex spelare borta och tvingas spela utan Zetterberg halva matchen?

– Vi har en bra lagmoral. Vi hade en dipp på tre matcher då vi inte spelat det spel som vi haft innan. Vi hade ett snack under juluppehållet efter Modomatchen och nu studsar vi tillbaka. Det är otroligt starkt att vi lyckas vinna med tanke på spelarna som är borta och att Kelsey (Tessier) fick slänga in handduken sent på grund av magsjuka.

Snacket under mellandagarna, vad tryckte ni på då som gav effekt nu?

– Det är värdeorden vi har i VIK. Det som krävs för att spela i VIK. Sista matcherna har vi inte haft det. Det har varit en dålig eftersmak från matcherna för vi har inte gett oss själva chansen. Det går att förlora matcher men det krävs att man har en prestation och arbetsmoral ändå.

Är VIK det du vill att VIK ska vara i kväll mot Timrå om du förstår vad jag menar? En karaktäristisk VIK-seger kanske?

– Ja, verkligen. Jag tycker det. Vi gör en jättebra match mot ett skickligt lag. Vi gör dem dåliga. Det är starkt av oss, att hitta tillbaka till det efter bottennappet mot Modo.

Enda smolket i VIK-bägaren var Lukas Zetterbergs skada i den andra perioden.

Han ramlade in i sargen efter en situation med en Timråback i offensiv zon.

VLT-sporten och Hockeypuls ville prata med Zetterberg, som syntes till i VIK:s omklädningsrum efter matchen, men han släpptes inte ut för att träffa pressen.

– Jag vet inte hur illa det är. Jag hoppas att det inte är allvarligt. Det får vara nog med skador, meddelar Paananen som var fåordig efteråt:

– Han fick någon armbåge mot huvudet, sedan åkte han in i sargen. Det var olyckligt för det var kamp om pucken.

När kan ni berätta mer om skadan?

– Måndag skulle jag säga. Då vet vi mer.

Tycker du att ni är i ett läge där ni behöver addera något namn utifrån till truppen för att stå starka även när ni dras med skador?

– Jag kan säga så här: Det håller inte hur länge som helst att ha så här många borta, sedan är vissa spelare sjuka, men ändå. Vi har bara 13 forwards från start också. Men det är kul att en kille som Oscar Hagman kan komma upp och göra det så bra. Det är jäkla kul att se. Även David Göransson gör en jättebra match.