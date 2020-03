VIK:s nya krisplan – totalstopp för nyförvärv och lägre spelarbudget: "Det skulle kännas fel"

Allt fler klubbar väljer att korttidspermittera sin personal för att spara pengar i osäkra tider.

Under torsdagen gick VIK Hockey ut med beskedet att all personal, både på kontoret samt spelare och ledare, permitteras tills vidare från 1 april.

Att permittera personal innebär att de går ner i arbetstid, men får behålla en större dela av lönen då staten går in och täcker en del av lönebortfallet.

Hur mycket personalen i VIK går ner i arbetstid skiftar beroende på roll och tjänst inom klubben.

Hur mycket spar ni på det här?

– Sammanlagt blir vår besparing 500 000 kronor första månaden. Så det är mycket pengar det handlar om. Sen försvinner ju även kontrakt efter sista april och lönekostnader utgår då, säger ordförande Pär Södergren.

Permitteringen gäller som sagt även den sportsliga delen och sportchef Patrik Zetterberg som just nu sitter i samtal med spelartruppen om framtiden. Hela 15 spelare saknar kontrakt med VIK över nästa säsong.

Men permitteringsbeslutet innebär att VIK har ett tillfälligt anställningsstopp, vilket även sätter stopp för sportchefens jobb.

Betyder det att inga spelare får kontrakt så länge permitteringen gäller?

– Sannolikt inte. Det skulle kännas fel att nyanställa om vi har permitterat, säger ordförande Pär Södergren.

– Men gäller ändå för Patrik (Zetterberg) att hålla koll på marknaden. När det här beslutet upphör är det fritt fram att göra klart kontrakt. Men det blir naturligt att även han lägger mindre tid just nu.

Eftersom VIK inte budgeterade för slutspelsserien så har coronakrisen ännu inte påverkat klubben i någon större utsträckning.

– Däremot hade ju ett slutspel kunnat ge oss, nu när vi har räknat lite noggrannare, en nettovinst på över 400 000 kronor per slutspelsmatch på hemmaplan, säger Södergren.

Beslutet om permittering är dock taget utifrån den osäkerhet som råder kring framtida sponsorintäkter.

– Våra partners kommer säkert drabbas i olika omfattningar. Så det är jättesvårt att bedöma marknadsbudgeten just nu.

– Sen pratas det om att det ska komma en ny sjukdomsvåg under hösten. Hur påverkar det våra möjligheter att driva evenemang med många besökare? Det finns många osäkerhetsfaktorer.

Har ni fått indikationer från partners om att de kommer dra ner sponsringen?

– Marknadsavdelningen gör ett hästjobb just nu och tar kontakt med så många partners som vi hinner. Några är så klart jättehårt drabbade. Men VIK Hockey har kunder inom väldigt många segment och det är en styrka. Många vill vara med i samma omfattning som tidigare, men man är osäker på när man kan fatta beslut.

I mitten av juni har VIK sitt årsmöte. Då måste en budget klubbas trots det osäkra läget.

När senast vill du ha en budget klar?

– För att kunna jobba vidare så känns det som att inom ett par veckor måste vi fatta ett beslut utifrån det vi vet. Vi är jätteberoende av hur våra partners mår.

Med tanke på det osäkra läget talar mycket för att nästa års budget kommer bli betydligt försiktigare enligt Pär Södergren.

Innebär det även lägre spelarbudget?

– Vi har inte fattat det beslutet ännu. Men på grund av den allmänna osäkerheten är det sannolikt att den initiala budgeten är lägre än förra året och att den istället byggs på om förutsättningarna tillåter under säsongen, säger han.

Är det aktuellt med personalneddragningar?

– Det är inte den bedömningen vi har gjort nu. Om vi hittar nån slags normalläge inom en rimlig framtid. Men om den här krisen består i den här omfattningen lång tid in på hösten då kommer det säkert bli att vi måste titta på hela kostymen.

– Samtidigt så känner jag att det är ett ännu hårdare jobb att pyssla om våra nuvarande partners och hitta nya partners. Så skära ner på vår säljstyrka till exempel känns inte aktuellt.

FAKTA/Korttidspermittering

Används när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av något oväntat för att undvika uppsägningar. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Anställda får behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen och företagets personalkostnader minskar.

Källa: regeringen.se.