VIK:s segersvit bruten – efter kontroversiellt avgörande i förlängningen

Det blev en blixtstart på matchen i ABB Arena. Lagen hade inte ens hunnit med att byta en gång innan SSK tagit ledningen, när VIK inte fick pucken ur den egna zonen. Ludwig Blomstrand höll sig påpassligt framme och fick pucken förbi Jesper Myrenberg i VIK-målet.

Det tidiga målet gav SSK energi, och det var gästerna som tog kommandot i matchen. Flera halvchanser, men närmast var det när förre VIK-spelaren Gustav Lindberg höll på att få in en puck under armen på Myrenberg. VIK åt sig sakta men säkert in i perioden, men hade svårt att få skotten förbi uppoffrande bortaspelare.

Men om första perioden var SSK:s tillhörde inledningen av andra VIK. När hemmalaget fick chansen i power play en bit in i perioden träffade först Jerome Leduc målramen med ett skott som nästan rubbade hela buren ur sitt läge, innan Sebastian Benker en stund senare kunde pricka in 1–1 från dålig vinkel.

Den andra perioden var i övrigt jämn spelmässigt, även om SSK vann skotten med 14–7. Båda målvakterna tvingades till ett par vassa räddningar för att se till att hålla ställningen oavgjord in i tredje perioden.

I den tredje perioden var det sedan VIK som skulle ta ledningen – återigen i power play. Kelsey Tessier var jättekylig med pucken och hittade in till William Wikman i slottet, som prickade in 2–1-målet.

Den ledningen skulle dock inte vara länge. Bara en dryg halvminut senare ställde SSK om, Blomstrand hittade fram med en läcker passning till Nick Olesen som skickade in kvitteringen.

SSK fick en sen chans att avgöra matchen när VIK drog på sig en slarvig utvisning för sex spelare på banan. Men gästerna lyckades inte utnyttja läget, och matchen gick till förlängning.

Väl där visade Ludwig Blomstrand på nytt klassen, när han tog pucken stenhårt på VIK-kassen och såg till att Jesper Myrenberg lämnade en retur som Nick Olesen kunde raka in. Målet videogranskades efter att Olesen varit på Myrenberg innan han rakade in pucken i mål. Men målet godkändes, och SSK fick med sig två poäng hem från Västerås.

Matchens tre bästa spelare

1. Ludwig Blomstrand, SSK

Det var tydligt redan från första bytet att VIK inte hade något riktigt recept för hur man skulle stoppa SSK-stjärnan. Ständigt i offensiv zon – och ständigt ett hot med pucken. Dominant.

2. Jerome Leduc, VIK

Efter ett par matcher där han, med eget mått, inte kommit upp i toppnivå var Leduc sitt vanliga jag den här matchen. Kylig med pucken i den egna zonen och ett stort hot framåt.

3. William Wikman, VIK

Oerhört nyttig i sin roll som energiforward för VIK. Tillsammans med Skedung och Lunsjö hemmalagets bästa kedja. Kliniskt avslut fram till 2–1 i power play.

Matchens quarterback

Svårt att hitta passningsläge? Gör som SSK-målvakten Justin Pogge och lyft helt enkelt pucken över alla andra, upp till Nick Olesen på offensiv blå. Pogge var bara en jätteräddning från Jesper Myrenberg i den andra buren från att jobba in en av säsongens kyligaste assistpoäng – på klassiskt quarterbackvis.

Matchens ex-vänner

William Wikman och Gustav Lindberg började säsongen som kedjekamrater i VIK. Men när de två ställdes mot varandra på onsdagen var det tydligt att inga vänskapliga känslor fanns kvar ute på isen. De två rök ihop utanför VIK-båset, och Lindberg var den som blev argast när han skickade iväg en höger i ansiktet på Wikman.

Matchfakta/Hockeyallsvenskan

Västerås IK–Södertälje SK 2–3 (0–1, 1–1, 1–1, 0–1)

Första perioden: 0–1 (0.48) Ludwig Blomstrand (Nick Olesen).

Andra perioden: 1–1 (7.00) Sebastian Benker (Marcus Bergman, Daniel Öhrn) spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 2–1 (6.17) William Wikman (Kelsey Tessier) spel fem mot fyra, 2–2 (6.55) Nick Olesen (Ludwig Blomstrand).

Förlängning: 2–3 (2.53) Nick Olesen (Ludwig Blomstrand)

Skott: 28–36

Utvisningar: VIK 2x2 min, SSK 4x2 min

Publik: 2 908