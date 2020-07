VIK-spelaren om märkliga utskällningen – och chockmötet i skogen: ”Gallskrek av rädsla”

Du kliver ut på Friends Arena, i startelvan för svenska fotbollslandslaget. Hur länge klarar du dig på planen innan supportrarna fattar att du inte alls hör hemma där?

– Lite drygt en halvlek skulle jag nog klara av, sedan skulle tanken ta slut. Man är inte helt oäven, men som sagt, man får spela på en position där man kan gömma sig lite. Får bara hoppas att vi inte har så mycket boll. Spanien borta hade varit perfekt.

Vad är det mest olagliga du gjort?

– Jag har faktiskt funderat på den svåra frågan. Jag kuggade på min första uppkörning på grund av att jag körde tre-fyra kilometer för fort vid tre tillfällen. Jag fick en ganska stor utskällning av uppkörningsläraren, där han ifrågasatte hur man kunde vara så dum att man kör för fort under en uppkörning, när man kör bra i övrigt. Man hade inte världens bästa självförtroende inför den andra uppkörningen, det kan jag ju säga.

Om du ska imponera med din matlagning, vad lagar du då?

– Det där är en rolig fråga. Jag gillar ju att laga mat, så jag hade nog gjort en klassisk förrätt som jag vet att hon tycker om. En toast med någon god röra på. Sedan hade jag gjort en plankstek på lax med någon sås, och någon god paj till efterrätt.

Har du någon speciell ritual?

– Jag hade mycket för mig när jag var yngre, men inte längre. Däremot har jag rutiner under matchdagen. När vi har hemmamatcher duschar jag alltid innan vi drar till hallen. Då duschar jag kallt för att väcka kroppen.

– När jag väl är vid hallen har jag inga ritualer som jag måste göra. När jag var yngre hade jag lite för mycket, som att man skulle åka på ett visst sätt under uppvärmningen. Det där har jag tagit bort och försöker bara fokusera.

Värsta utskällningen du åkt på?

– Rent personligen vet jag inte om jag har åkt på någon utskällning. Jo, en gång när jag studerade på hockeygymnasiet i Timrå, så blev jag sen efter en träning. Då kom rektorn in och skällde ut oss. Då var vi ett gäng, som hade kommit sent. Vi var fem stycken som satt ganska tysta. Normalt sett pratade vi ganska mycket, så vi fick oss en tankeställare där och då i alla fall. Vi skyndade inte ihjäl oss efter träningarna, så vi kom sent. Förhoppningsvis har man vuxit upp sedan dess.

Homosexualitet finns i alla branscher. Varför vågar så pass få hockeyspelare på elitnivå träda fram?

– Ja, jag vet faktiskt inte. Jag tror väl att… Det har väl varit en kultur tidigare, som gjort det svårt men, jag tror inte att det skulle vara några problem alls nu, faktiskt. Jag har aldrig hört någon säga något nedvärderande eller något sådant i de lag som jag varit i.

– Jag tror det skulle vara bra för hockeyn om någon vågade komma ut. Jag tror att fler skulle rygga den personen. Jag har för mig att jag läste om någon i Danmark som hade kommit ut, och det blev väldigt positivt. Där lagkamraterna tog hans rygg. Jag tror det skulle vara väldigt bra i fall det kom fram någon inom hockeyn här i Sverige.

Om du fick dela en flaska vin med vilken idrottsprofil som helst, vem?

– Jag hade nog sagt Roger Federer. Det är min stora idol. Min bror är väldigt tennisintresserad och jag har alltid tittat på mycket tennis, och jag tycker det är en fantastisk idrottsman på alla sätt. Han är ärlig, spelar en fantastisk tennis och verkar vara en fantastisk människa.

Vad googlade du på senast?

– Oj, det kan jag kolla… Ja, det var på en båtsort. En Ryds 510, har jag skrivit. Jag och pappa har funderat om vi ska köpa en till sommarstugan.

Vad är total lycka för dig?

– När man är med familjen, när alla är samlade – framför allt min brorsdotter, som är tre och ett halvt år. När hon är glad är alla runtomkring henne glada, så då mår man som bäst.

Har du någon fobi?

– Ja, det har jag: Klaustrofobi. Jag gillar inte alls trånga utrymmen. Och sedan ormar. Usch. Ormar. Det är nästan bättre att ta den. Jag visste inte att jag var rädd för ormar förrän jag cyklade på ormar. Herregud vad rädd jag blev, jag gallskrek.

– Det var två huggormar inom loppet av tjugo meter. Det blev som en chock. Jag hade aldrig typ sett en orm tidigare heller, och det är det som var så himla sjukt, när två stycken dök upp direkt, på en grusväg hemma.

