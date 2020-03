VIK tog viktiga femteplatsen – efter drama mot Tingsryd: "Ett formbesked"

I den första perioden syntes det att matchen betydde en del för båda lagen. Det var ingen sprudlande underhållning, även om man försökte framåt. VIK:s ledningsmål tryckte Sebastian Benker in direkt efter tekning, fem sekunder in på ett numerärt överläge knappt fyra minuter in i matchen.

Under mittenperioden öppnade spelet upp sig. Detta mycket på grund av ett flertal utvisningar åt bägge hållen. Hemmalaget hade precis dödat en utvisning när Benker återigen höll sig framme vid bortakassen och satte 0–2. Taifs reducering kom i numerärt överläge efter att halva matchen spelats.

Tredje perioden blev något av ett sömnpiller. Först när Gulsvarts back Jimmie Jansson satte 1–3 med drygt fem minuter kvar, vaknade Taif till tillfälligt. 2–3-reducering kom och där och då stod matchen och vägde. Men VIK:s Alexander Lunsjö kunde fastställa slutresultatet till 2–4 i öppen bur med två minuter kvar.

Matchens resultat...

VIK tog inte bara tre poäng mot Taif, utan man hade även Västervik på sin sida som slog Södertälje. Det gjorde att Gulsvart knep den viktiga femteplatsen i tabellen inför slutspelsserien, vilket innebär en bonuspoäng och en extra hemmamatch.

Matchens ångestminuter...

I början av mittenperioden fick hemmalaget både en straff och ett numerärt överläge. Men VIK:s målvakt Jesper Myrenberg räddade allt under dessa minuter och Gulsvart kunde behålla sin ledning.

Matchens tre bästa VIK-spelare

1. Sebastian Benker

Gjorde matchens två första mål genom att påpassligt hålla sig framme framför målet. Ett formbesked inför slutspelsserien.

2. Jesper Myrenberg

Stod återigen för en förtroendeingivande insats. Räddade bland annat en straff och gjorde en spektakulär "fotbollsräddning" i den tredje perioden.

3. Kelsey Tessier

Två målgivande passningar till Benkers båda baljor. En vital del av en av Gulsvarts nyckelkedjor i slutspelsserien.

Matchfakta:

Tingsryd–VIK 2–4 (0–1, 1–1, 1–2)

Första perioden: 0–1 (3.38) Sebastian Benker (Kelsey Tessier) spel fem mot fyra.

Andra perioden: 0–2 (7.33) Sebastian Benker (Jerome Leduc, Kelsey Tessier), 1–2 (10.03) Benjamin Nissner (Felip Svenningsson) spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 1–3 (14.48) Jimmie Jansson (Marcus Bergman, Isac Skedung), 2–3 (16.59) Gustav Olhaver (Oscar Holst, Anton Svensson), 2–4 (18.04) Alexander Lunsjö (Sebastian Benker) i tom bur.

Skott: 38–40 (15–14, 10–14, 13–12).

Utvisningar, T: 3x2 min VIK: 7x2 min.

Domare: André Hiljanen och Pehr Claesson.

Publik: 1723.