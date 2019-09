Vikariekostnaderna har skenat – nu kan det bli anställningsstopp i Surahammar

Anmäl text- och faktafel

– Vi ser det här som en möjlighet till en paus i organisationen för att se över våra kostnader, säger Johanna Skottman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Politikerna i barn-och utbildningsnämnden har uppmärksammat problemen sedan en tid tillbaka. Förutom att budgeten överskridits har det också upptäckts fel där budgeten inte lagts in korrekt. Poster har missats men vilka de är vill ordförande för barn-och utbildningsnämnden Peter Berg (V) inte gå in på i detalj. Däremot är det tydligt vilken kostnad som vägt tyngst i år.

– Det vi vet är att vikariekostnaderna skenat iväg, Sen har det bokförts lite fel, om någon i personalpoolen blir fast anställd ska det inte belasta kostnader för vikarier. Det har blivit lite tokigt där men det spelar ju ingen roll. Ett minus är ett minus oavsett var det är någonstans, säger Peter Berg (V).

Personalpoolen ska även enligt Peter Berg (V) ha drabbats av sjukskrivningar och annan personal har behövt tas in. Sedan handlar det också om resurser som krävts till skolan för att det ska fungera. Förslaget har därför kommit från personalchefen att framtida anställningar ska gå via personalutskottet och vikarier som tas in ska gå via tillförordnade skolchefer.

– Däremot ska anställningsstoppet inte göra verksamheten lidande, det kommer vi vara stenhårda med, säger Peter Berg (V).

Johanna Skottman (S) menar också att det är problematiskt att verksamheten kostat mer än budgeten tillåtit och att det är nämndens ansvar att se till att det inte sker. Under kommande möte i kommunfullmäktige ska de ekonomiska ramarna för 2020 sättas.

– Vi går mot tuffare tider och utmaningar som innebär att vi måste arbeta ännu mer aktivt med ekonomin och ta tillvara varje skattekrona. Vi behöver tänka både nutid och framtid, säger Johanna Skottman (S).

Går beslutet om anställningsstopp igenom så vill hon ändå betona att det fortfarande kommer att fortsätta vara en trygg och säker verksamhet för kommunens barn och ungdomar. Peter Berg (V) kan inte kommentera åtgärden ytterligare förrän besluten är tagna men anser det tråkigt om det kommer att behöva bli verklighet.

– Om det är enda sättet att få budgeten i balans då har vi liksom inget val, säger han.