Vinterkräksjukan snart här – men det är slutspytt i Hökåsen

För mindre än en månad sedan drabbades Hökåsenskolan hårt av magsjuka.

När det var som värst var 145 av de 400 eleverna sjuka. Efter tester konstaterades att det inte handlade om matförgiftning. Tester pekade ut en tydlig orsak: vinterkräksjuka.

Med hjälp av stränga rutiner, bland annat handtvätt, kunde utbrottet begränsas, både på skolan och förskolan. Vinterkräksjukan kunde annars ha spridit sig till hushållen i Hökåsen och sedan vidare ut i Västerås. Det hade i så fall varit en mycket tidig start för vinterkräksjukesäsongen.

– Utbrottet var över lika fort som det började. Onsdagen den 5 september hade vi 76 sjukanmälda, varav 28 var i förskoleklassen, en personal i förskoleklassen och en som arbetade i köket. På fredagen hade vi 145 sjukanmälda barn med ingen mer i personalen. På måndagen var nästan alla tillbaka, konstaterar rektorn Curt Åke Larsson.

Men därefter lägrade sig lugnet över skolan.

– Därefter har vi inte haft några kända fall av vinterkräksjuka, endast förkylningar. Vi känner heller inte till att några föräldrar blivit sjuka och vi har inte någon aning om varifrån viruset kom till oss, konstaterar Curt Åke Larsson.

Under hösten väntas vinterkräksjukan komma tillbaka till Västerås.

– Det förekommer fall av vinterkräksjuka under hela året, även under sommaren, men den egentliga säsongen brukar inte starta förrän en bit in i oktober. Vi har rapporter om enstaka fall men inga anhopningar på sjukhusen eller på äldreboenden, säger regionens smittskyddsläkare Jan Smedjegård.