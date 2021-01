VLT AVSLÖJAR: Fuskare kunde smita före i vaccinationskön

Anmäl text- och faktafel

VLT har kontrollerat saken och kan bekräfta att vaccinationsfusk är möjligt. Det har gått att smita före i vaccinationskön – i varje fall fram till nu. Detta genom ett enkelt knapptryck.

VLT har också fått in tips om att problemet finns i Västerås. En VLT-läsare berättade till exempel att flera fuskare fanns i bekantskapskretsen.

Enligt VLT-läsaren, som vill vara anonym, gick det att boka vaccination via 1177 i Region Västmanland även om du inte tillhör någon av de grupper som ska ta sprutan först (se faktaruta). Hen sade sig känna till flera personer som bokat och sedan blivit vaccinerade utan att tillhöra någon riskgrupp.

– Jag blev väldigt arg när jag hörde det här. Jag är jätterädd för coronaviruset men att tränga sig före äldre och sjuka är inte klokt, så gör man inte. Samhället är tyvärr så ego i dag, säger VLT-läsaren, som är i 50-årsåldern.

Läsaren gjorde också ett eget test. När denne för några dagar sedan provade att gå in via 1177 gick det att klicka i att man arbetade inom hemtjänsten och att man därmed kunde boka tid för vaccinering. Något som personen alltså inte gjorde.

– Vet inte om regionen tänkt på det här, men man måste ha räknat med att det finns folk som utnyttjar situationen. Det är väldigt tråkigt.

VLT ringde upp Hans Löhman, säkerhetschef på Region Västmanland, som reagerade starkt när han fick höra om möjligheten till fusk.

– Först reagerade jag med att tänka ”Det här kan väl inte stämma?”. Men givetvis ville jag kontrollera saken, även om vi inte hade fått in några rapporter om detta.

Och tipset visade sig stämma när det gällde 1177:s system. Det gick att smita före i vaccinationskön genom en enkel knapptryckning.

Detta förutsatt att ingen kontrollerade saken vid vaccinationsstället. Hur många som eventuellt redan fuskat är okänt. Hans Löhman hade på fredagen ännu inte hört talas om sådana fuskare som VLT-läsare berättat om.

Men fuskarhålet i vaccinationssystemet ska nu ha täppts till, meddelade han. Det visade sig vara svårt ändra på anmälningssystemet på 1177, men det fanns andra möjligheter.

– Det vi kan göra är att gå ut till alla vaccinationsnoder och be dem att kontrollera att människor tillhör de grupper som ska få vaccin först. Alla andra ska stoppas och inte få någon vaccinering.

Förhoppningsvis ska alla tveksamma fall nu kontrolleras, menade Hans Löhman.

– Den här typen av fusk ska ju inte få förekomma. Det här kan ju ses som bedrägligt beteende och det kan i sin tur leda till att vaccinet inte räcker till för de som tillhör en riskgrupp. Det kan vara skillnad på liv eller död för vissa människor.

Vaccination – så går det till

Grupper som nu kan boka tid för vaccination är:

► Den som har hemtjänst eller hemsjukvård.

►Den som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård.

► Den som arbetar inom äldreomsorg, hemtjänst eller hemsjukvård.

Bokning sker via 1177.se med hjälp av bank-id eller via telefonbokningen för dem som inte kan hantera digital bokning. Telefonbokningen är öppen vardagar 9-17. Tider för vaccination är beroende av tillgången på vaccin och leveranser, tiderna kan periodvis vara helt slut. Nya tider kommer in i bokningssystemet när nya leveranser av vaccin kommit.

Källa: Region Västmanland