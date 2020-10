VLT avslöjar: Smycke till högt värde stals under rånet

Anmäl text- och faktafel

Det var sent under måndagskvällen som en maskerad person rånade en butik på Karlsdal. Ett skott avlossades under rånet.

Polisen hade flera patruller på plats i jakten på rånaren. Även en helikopter hjälpte till i sökandet.

Gärningspersonen fick med sig kontanter från butikskassan samt ett smycke som enligt polisuppgifter ”värderas mycket högt".

Just nu vill inte polisen officiellt gå in på värdet på rånbytet.

– Vi håller på att kontrollera detaljerna i ärendet, säger Johan Thalberg, polisens presstalesperson i Västmanland.

Under tisdagsförmiddagen gjorde polisen en teknisk undersökning i butiken. Polisens tekniker gjorde något enstaka beslag inne i butiken.

Ingen person kom till skada men polisen utreder händelsen som grovt rån och försök till mord alternativt dråp.

Just nu finns det ingen misstänkt för rånet.