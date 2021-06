VLT AVSLÖJAR: Västerås får ny arena för 10 000 åskådare

Lögarängen AB äger och håller till i samma byggnad som Mälarkrogen vid gästhamnen.

När undertecknad går in på eventföretagets kontor en solig dag mot slutet av maj är det en minst sagt brokig skara som sitter runt mötesbordet. Det är kaffedoft och bullriga skratt.

Där sitter kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S), artisten Robert Wells, de tre bröderna Johnsson som driver Lögarängen AB, artistbokaren PJ ”Ooa hela natten” Jägerhult, lokala musikprofilen Tomas ”Bröderna Slut” Wistrand samt 18-åriga Maia Carlqvist, sociala medier-ansvarig.

Man frågar sig – vad i hela friden är det som försiggår?

Grunden i det hela är att Lögarängen AB tillsammans med Västerås stad beslutat att använda den stora gräsplätten utanför Mälarkrogen till en stor konsertyta. Som allra mest kommer det gå att få plats med 10 000 personer, men publikkapaciteten ska anpassas från evenemang till evenemang.

Och det är heller inte bara musik som ska anordnas.

– Alla arrangörer, stora som små, är från och med nästa år välkomna att arrangera sina grejer här. Det kan vara allt från en liten jazzkonsert till en teaterföreställning till en stor arenakonsert. Vi har ett färdigt tillstånd för hela området så det är bara att man bokar in sig på scenen, och det ska vara lätt även för mindre arrangörer att arrangera hos oss för en lägre kostnad, säger Pär Johnsson, Lögarängen AB.

Hur uppstod idén att dra i gång det här?

– Det här är ett fantastiskt gästhamnsområde och är som gjort för evenemang. Vi vill skapa en naturskön arena, på promenadavstånd från centrum, för konst och kultur för både lokala och nationella arrangörer, säger Pär Johnsson.

Premiären för Folkparken vid Mälaren blir lördagen 21 augusti 2021. Då återupplivas gamla Västeråskonceptet Mälarveckorna, vilket innebär arrangemang varje helg fyra veckor i rad fram till mitten av september.

Det är här Robert Wells kommer in i bilden.

Det blir han som öppnar Mälarveckorna med sin folkkära show ”Rhapsody in rock”.

Pianovirtuosen kastar med sin stora kalufs och säger:

– För oss som turnerat mycket de senaste decennierna är ju Västerås verkligen en musikstad. Jag har fått framträda där borta vid ängen (Löga strand), på Carlforsska med Charlie Norman, Konserthuset, och på 80-talet var det ”Stadt” (Stadshotellet) som gällde. Där var det världens rock 'n' roll-drag. Och så har vi ju de där underbara ställena ... Finns Village kvar?

Nej.

– Finns Smalls kvar?

Nej.

– Aha, vad tråkigt. Tyvärr ser det ju ut så i de flesta svenska städerna.

VLT rapporterade i en artikelserie 2017 om Västerås många liveställen som dött ut, ett efter ett. Sigurdsgatan 25, Prisma, Taj Mahal, nyss nämnda Village och Smalls, och så vidare.

Men också om det, förvisso blyga, uppsvinget runt 2019–2020, med flertalet yngre arrangörer som startade nya initiativ med spelningar runt om i staden.

Sedan stack pandemin hål på den försiktigt stigande luftballongen i mars 2020.

Folkparken vid Mälaren är tänkt att lyfta Västerås status som musikstad.

Staffan Jansson:

– Det här är ett jättekul initiativ av bröderna Johnsson som vi på kommunen är väldigt positiva till. Det finns en dröm om Mälarstaden, med underhållning vid vattnet. Det är det här som saknas lite grann i Västerås: pulsen, musiken nere vid vattnet. Att man dessutom vill benämna det som ”Folkparken” tycker vi är jättebra. Det blir en lite borttappad själ som kommer tillbaka.

– Sedan är det jätteroligt att ”Robban” förgyller det här som start i slutet av augusti. Med tanke på lockdown och pandemi blir det en chans för västeråsarna att komma ut och uppleva staden igen. Det blir verkligen en nystart.

Men pandemin är inte över än. Är du inte orolig över vilka signaler det här kan sända?

– Givetvis kommer alla restriktioner följas under Mälarveckorna. Det är en självklarhet. Men det här är lika mycket en nyhet inför kommande år. Det andas en framtidstro som jag tror många är i stort behov av, säger Staffan Jansson.

Pär Johnsson, Lögarängen AB:

– I och med att vi har alla resurser i vårt eget hus kan vi både boka om och ställa in väldigt sent, om det skulle behövas. Skulle det mot all förmodan inte gå att arrangera någon som helst konsert i någon som helst form i höst så får de som köpt biljett varenda krona tillbaka.

Förra veckan kom Folkhälsomyndigheten med beskedet att gränsen för personer vid allmänna evenemang utomhus (sittande) höjs till 500 personer från och med 1 juni. Steg två i lättandet av restriktionerna planeras att genomföras 1 juli – och skulle innebära att det är tillåtet med upp till 3 000 sittande åskådare utomhus.

– Därför börjar vi med att den 2 juni släppa 500 biljetter styck till samtliga evenemang under Mälarveckorna. Sedan släpper vi helt enkelt fler biljetter om Folkhälsomyndigheten ger grönt ljus. Vi har tillräckligt med plats för att genomföra en spelning för 3 000 personer helt smittsäkert, säger Pär Johnsson.

Robert Wells, som inte stått på scen sedan början av 2020, lutar sig fram över bordet.

– För mig skulle 500 personer just nu kännas som ett fullsatt Ullevi. Inte bara jag, utan alla musiker är så otroligt sugna på att spela. Att få göra det som premiär för en sådan här fin satsning i Västerås är på riktigt en stor ära, säger han med eftertryck.

Staffan Jansson:

– Vi vill helt enkelt starta en ny tradition här nere på Lögarängen. Det kommer hjälpa till att bygga den nya Mälarstaden.