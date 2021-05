VLT listar: 5 saker som Västeråsidrotten behöver – Pasi Hiirikoski: ”Folklig framgång”

Anmäl text- och faktafel

1. Folklig framgång.

Kommentar: Att debattera vikten av framgångsrik fotboll och ishockey i Västerås är som att öppna Pandoras ask och plågas av olyckor och sjukdomar i form av lika hätska som högljudda lokala idrottsminoritetsåsikter om att det minsann är viktigare med precis allt annat på sportfronten än att VSK och VIK syns, hörs och segrar. Idrottsvästerås är allt annat än en enad front som inser värdet av att flaggskeppen VSK och VIK, både på herr- och damsidan, agerar draglok genom triumfer i Sverigetoppen. Jag hävdar envist att Västeråsframgångar i landets två mest folkkära, publikstinna och för klubbarna ekonomiskt dyraste kommersiella sporter också främjar utvecklingen av all form av idrottande i Västerås. Så var det på 1990-talet och så kan det åter bli – med folklig framgång i kulörer av grönvitt och gulsvart. "Make Västerås Bästerås again!"

2. Stadens stöd till publiklagen.

Kommentar: Jösses vad Västerås har hamnat på efterkälken gällande stadens stöd till de största publiklagen. Det är flera andra mindre städer i Sverige som årligen stöttar sina lokala idrottsflaggskepp med sjusiffriga belopp (miljonbelopp) och goda arenaförutsättningar. Här handlar det enligt undertecknads uppgifter om lägre sexsiffriga belopp och fortsatt fokus på att gödsla stadens idrottsbudget på breddsatsningar i alla möjliga former. Visst, det är bra med mångfacetterade och breda perspektiv ... men personligen anser jag att det är märkligt att så få av stadens ledande politiker kan relatera till den publikstarka idrottens betydelse.

3. Kommersiella arenor.

Kommentar: Hej och hå, många bäckar små ... kan inte lyfta fotbollen och ishockeyn till de kommersiella nivåer som krävs för att nå den yttersta Sverigetoppen. ABB Arena Nord och Iver Arena är nämligen rena skräpet beträffande bland annat kommersiella ytor. Jo, jag vet att det blir ett jämrans tjat om VSK och VIK även i denna punkt – men moderna kommersiella arenor behövs i Västerås och de skulle gynna fler än enbart dessa klubbar. En modern eventarena, där hockeyn kan husera till vardags, samt en riktig fotbollsstadion, där fotbollen kan husera till vardags, behövs för att Västerås ska kunna arrangera stora event som genererar pengar till det lokala näringslivet. Dessa potentiella event skulle dessutom ge västeråsarna möjlighet att kunna njuta av annat än Lögastrand, Anundshög, Mälarpromenaden och Vallby friluftsmuseum.

4. Spontanidrottsområden.

Kommentar: Nä, men kors i taket ... här kom det ju breddtankar också. I dessa tider av pandemirestriktioner samt digitalt uppkopplade curlade barn och ungdomar påstår jag att områden för spontanidrott i respektive bostadsområde/stadsdel är viktigare än någonsin. Tröskeln för att aktivera sig är hög, tröskeln för att aktivera sig via anslutning till en idrottsförening är ännu högre. Sålunda ser jag inget bättre för den lokala allmänna folkhälsan än en satsning på just spontanidrottsområden i en härlig mix av olika planer, löparspår, hinderbanor, klassiska utegym, kinesiska utegym, bollplank och målställningar. Här snackar vi också jämställd aktivitet som verkligen är öppen för precis alla.

5. Aktiva västeråsare.

Kommentar: Jo, det går ju att kräva än det ena och det andra via diverse tangentbord hemma i tv-soffan, men det krävs aktiva västeråsare för att lyfta stadens idrott. Var och en av oss soffpotatisar skulle må bra av att aktivera sig själv, eller att aktivera sig mer. En bra början är ju att stärka sitt eget välmående genom någon form av fysisk aktivitet som passar just var och en. Sedan är nästa steg att också besöka idrottsfaciliteter samt idrottsarenor. Stödet på plats är livsviktigt för det vi så gärna vill kalla för idrottsstaden Västerås. Den som tror att följa ett lokalt idrottslag via någon form av livestream är en handling som stöttar just det laget är tämligen snett ute. Det stöttar mest streamingtjänsterna samt livet som soffpotatis. Det är ute på plats i verkligheten som skillnaden görs – både för det egna välmåendet och för stans idrott.