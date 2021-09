VLT LISTAR: All statistik från VIK:s försäsong – målskytten toppar poängligan

Poängligan:

1. Alexander Lunsjö, 5 poäng (5+0)

2. Mathias From, 4 poäng (4+0)

3. Alexandre Lavoie, Lukas Zetterberg, Daniel Gunnarsson, Marcus Bergman, 4 poäng (1+3)

7. Filip Karlsson, 3 poäng (1+2)

8. Jesper Johansson, 2 poäng (2+0)

9. Jimmie Jansson, Alexander Rauchenwald, Ludvig Jardeskog, 2 poäng (1+1)

12. Anton Svensson, 2 poäng (0+2)

13. Gabriel Kangas, Isac Skedung, 1 poäng (1+0)

15. Mikael Frycklund, Logan Roe, August Tornberg, William Wikman, 1 poäng (0+1)

Alexander Lunsjö toppar VIK:s interna poängliga på försäsongen, och precis som förra året visar han tydligt att det är en målskytt han i första hand är. I VIK:s anfallsuppsättning är Lunsjö den tydligast utpräglade rena målskytten, och det är ofta lite gubben i lådan-läge när han gör sina mål

VIK har annars fått igång poängproduktionen ganska bra på flera tänkta offensiva toppspelare. Marcus Bergman har gjort en stark försäsong och är med i toppen av den interna poängligan trots att han missat en match på försäsongen.

Mer bekymmersamt är i så fall att spelare som Anton Svensson och Mikael Frycklund inte riktigt fått det att lossna i poängkolumnen, precis som Alexander Rauchenwald. Att få igång den trion blir en nyckel för Thomas Paananen tidigt på säsongen.

Noterbart är annars att VIK:s poängmakande är väl utspritt. Samtliga utespelare förutom Ludvig Östman och Simon Fernholm, som missat de tre sista matcherna, har gjort minst en poäng på försäsongen.

Utvisningsligan:

1. Alexandre Lavoie, 29 utvisningsminuter (1 matchstraff)

2. Isac Skedung, 27 utvisningsminuter (1 matchstraff)

3. Mikael Frycklund, 8 utvisningsminuter

4. Jimmie Jansson, Logan Roe, 6 utvisningsminuter

6. Lukas Zetterberg, Karl Persman, 4 utvisningsminuter

8. Alexander Lunsjö, Daniel Gunnarsson, Alexander Rauchenwald, Ludvig Östman, 2 utvisningsminuter

De totala minuterna som lag drar iväg med två matchstraff på Alex Lavoie och Isac Skedung, som givetvis toppar utvisningsligan på försäsongen. Annars kan man konstatera att VIK i allmänhet varit förhållandevis disciplinerade under försäsongen sett till antalet tvåminutersutvisningar.

Förra säsongen snittade VIK 3,75 tvåor per match. Under försäsongen, då domarna traditionellt tenderar att vara mer nitiska, har VIK endast dragit på sig tre tvåminutare per match. Den siffran hade med marginal varit bäst i hockeyallsvenskan över hela fjolårssäsongen.

Den värsta syndaren så här långt har Mikael Frycklund varit, med fyra utvisningar på de fem matcher han spelat.

Målvaktsstatistik:

Linus Ryttar: 92,65 %, 2,54 insläppta mål/match

Johan Gustafsson: 87,80 %, 3,04 insläppta mål/match

Även när försäsongen nu är över har Linus Ryttar med ganska god marginal ett statistiskt övertag på Johan Gustafsson, men urvalet är fortsatt väldigt litet för målvaktsspel. Men Ryttar har på de matcher han spelat på försäsongen visat att han ser ut att vara en mer än duglig backup till Johan Gustafsson, som VIK säkert kommer spela rätt mycket tidigt på säsongen.

Special teams:

Power play: 8,0 %

Box play: 76,0 %

Är det läge att börja bli orolig här när säsongen nu knackar på dörren? Nja, jag är inte helt säker på det. Möjligen för inledningen av den här säsongen som nu inte ens är en vecka bort, men jag börjar bli mer och mer övertygad om att VIK:s power play kommer att bli vasst den här säsongen. Mot SSK fick man bara två möjligheter, men spelet i numerärt underläge såg vassare ut än det gjort. VIK har börjat jobba mer och mer på det, och det syns i spelet. Det finns fortfarande mer att önska sett till pucktempo, men alternativen och lösningarna är mer kreativa än de varit tidigare år.

Samma sak gäller nog med box play. 76 procent är en bit under vad man kan förvänta sig av det här laget, men när VIK fram tills de senaste veckorna knappt jobbat något med power play har man så klart inte jobbat med box play heller.