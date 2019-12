VLT LISTAR – Bäst och sämst dag fyra: ”Jag känner mig futtig”

Bäst

1. Rock utan roll

Det går att buda hem kultstatus-artisten Jakob Hellmans rock på Tradera till förmån för Musikhjälpen. Och det är inte vilken rock som helst. Det är nämligen den han bar på omslagsfotot till sitt enda och legendariska album ”... och stora havet” för hela 30 år sedan. Den verkar vara välbevarad.

2. ”Genesarets sjö”

23.35 på torsdagskvällen kom den så. Kjell Höglunds ”Genesarets sjö” genljöd över Stora torget, och det var väl på tiden. Sveriges främste rockpoet, boende inom krypavstånd från Bankiren, framträder inte längre live, så det minsta man kunde önska sig var att en av hans låtar skulle spelas. Då brukar det bli ”Genesarets sjö”. Det hade nog inte Kjell haft någonting emot – om han tvingas välja är det hans personliga favorit ur den enorma låtskatten.

3. Västerås Dansskola

Dagens musik var ingen höjdare, men närmast beröring kom Linda Pira. Det handlade framför allt om att hon hade så mycket som ett 30-tal dansare med sig från Västerås dansskola (de uppträdde som du kanske listat ut på en scen utanför glasburen och inte i den). Häftigt och stort av Linda Pira att inkludera lokala förmågor, och för många av dem måste det vara ett minne för livet. Även de yngre var med och dansade på torget.

Sämst

1. Musiken som lämnade mig oberörd

Movits! har sålt sin själ, Boy In Space såg ut att vilja vara överallt förutom i Västerås, Pale Honey var ... Pale Honey – på gott och ont – men inte fanken berörde det. Inte heller Petra Marklund eller Jelassi var någonting särskilt. Och denna LOVA, som jag aldrig hade hört tidigare, är sällsamt tråkig även med radiomått mätt. Linda Pira kom som sagt närmast att ha någon form av känsla, men ändå ...

Om en artist eller ett band får framföra blott två låtar i livesänd tv inför hela (nåja) svenska folket, hur kan man inte ge sitt allt? För min del får det gärna spelas lite fel, vara lite surt i sången – bara akten gör någonting för att gå igenom glasrutan och ut till oss på Stora torget.

2. Digitalmottagaren

Den på en gång bästa och sämsta auktionen i Musikhjälpen är upptäckt! För ett utropspris på 20 kronor finns nu en digitalmottagare av modell Force 320T-VA att buda på. Skynda att fynda!

Mottagare i bra begagnat skick. Scartkabel ingår.

Just nu är antalet lagda bud: noll.

Får betalt för att sitta och skriva ordvitsar ...

3. Våldtäktslägren

Stina Magnusson Buur från kvinnorättsorganisationen Kvinna till kvinna besökte glasburen och berättade om Balkankrigets våldtäktsläger, vilket för övrigt är det vidrigaste ord jag någonsin hamrat in på tangenterna. Sorgen och raseriet över hennes berättelser gör att detta hamnar på sämst-listan, men ur ett annat perspektiv hade det kunnat vara på bäst-listan. Ett av flera otroligt starka konkreta exempel på vad varenda krona vi samlar in under Musikhjälpen går till att motverka. Ett av flera exempel på hur viktiga de olika kvinnorättsorganisationerna är och värdet av deras arbete.

Då känner man sig rätt så futtig som får betalt för att sitta och skriva ordvitsar om auktioner på Tradera.