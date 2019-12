VLT LISTAR – Bäst och sämst dag tre: ”Han slaktade låten”

Bäst

1. Nilsson Lindelöfs

Inte nog med att Victor Nilsson Lindelöfs tävling (se Manchester United-match och träffa honom) är uppe i 141 300 kronor. Hans auktion (VIP-loge under en United-match) är dessutom uppe i 102 000 kronor.

Men inte heller detta är nog.

Lyssna på det här: hans fru, Maja Nilsson Lindelöf, har en egen tävling – som är uppe i svindlande 265 601 kronor! Häpnadsväckande är att influencern "bara" tävlar ut en "goodiebag med mina favoritprodukter från mina favoritmärken" till ett värde av 11 000 kronor. Trots det är hon alltså uppe i mer pengar än "Vigges" två engagemang tillsammans. Västeråsparet drar verkligen sina strån till stacken.

2. Rekordpubliken och First Aid Kit

Tusentals västeråsare var på plats när underbara First Aid Kit framträdde. Det var den största publiken hittills under Musikhjälpen. Att uppskatta är svårt, men det var åtminstone 2 000–3 000 personer.

Och systrarna Söderberg var fantastiska. En sagolik känsla bredde ut sig över Stora torget. Vi mindes alla Marie Fredriksson, som hyllades med "It must have been love" i ljuvlig stämsång.

3. Den vita veckan

Snön? Nä. Att arbeta kväll varje dag i en vecka innebär noll droppar alkohol för den här degiga nöjesredaktören. Ett spännande experiment.

Det kan inte vara annat än bra för min kropp.

På tal om alkohol. När jag skriver detta är klockan 01.41 natten till torsdagen. På Stora torget befinner sig ett 50-tal västeråsare. Det är fantastiskt, oavsett om lill-lördag är anledningen eller inte.

Sämst

1. Felix Sandmans version av "Don't look back in anger"

Man kan kalla det storhetsvansinne. Man kan kalla det en hyllning.

I vilket fall.

Den som tolkar Oasis bästa låt någonsin, och en av rockhistoriens – definitivt britt-poppens – främsta någonsin, måste ha något mer att komma med.

Nu fick vi i stället höra den mest mes-radiopoppiga, P3:iga, töntiga versionen av "Don't look back in anger" du kan tänka dig. Sången var inte usel, men tolkningen var en slakt. Och då har jag inte ens gått in på uttalet.

Ingen frisk människa är redo att vistas bland folk så tidigt.

2. Min oro över pengarna

Det kanske är en helt obefogad oro, men när jag såg att Musikhjälpen "bara" kommit upp i ungefär 17 miljoner kronor under sen onsdagskväll, fick jag en obehaglig känsla i kroppen. När jag frågade Musikhjälpens presstjänst vilken summa man var uppe i vid samma tidpunkt i fjol var svaret att siffror inte jämförs på det sättet. Så, kanske kommer Västerås slå tokrekord. Kanske blir det superflopp.

I vilket fall har vi bara fram till söndag kväll på oss att komma upp i fjolårets 50 miljoner kronor. Det måste Västerås fixa!

3. Inhumana speltider

Amason, med briljanta Amanda Bergman, framträdde 12.00 på onsdagen. Med andra ord blev det repristittande för mig. Ingen frisk människa är redo att vistas bland folk så tidigt.