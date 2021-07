VLT LISTAR: Bortglömda VIK-spelarna – som nådde stora karriärer: ”Lär vara ett hett byte”

Anmäl text- och faktafel

Robert Lantosi:

Slovaken anslöt till VIK under junioråldern för spel med klubbens J18 och J20-lag. Han slussades sedan succesivt upp till A-laget där han noterades för 45 matcher och 5 poäng i den gulsvarta tröjan under sejouren i hockeyallsvenskan. Han var under sin tid i VIK också utlånad stundtals till Arboga. Lämnade säsongen 2015/16 till Vita Hästen och har sedan dess tagit en längre väg till toppen genom spel i Lindlöven, Sundsvall och den slovakiska ligan.

Där fick han sitt stora genombrott säsongen 2018/2019 då han svarade för 58 poäng. En notering som ledde till ett NHL-kontrakt med Bostons organisation.

Något NHL-spel har det dock inte blivit för slovaken som har fått husera i AHL under de två senaste säsongerna där han noteras för 46 poäng på 75 matcher för Providence Bruins. Han har också två VM-turneringar på sin meritlista.

Sitter just nu utan kontrakt och lär vara ett hett byte för sportcheferna i SHL och KHL.

Tomas Hyka:

Ja, det stämmer faktiskt att den tjeckiske storstjärnan har gjort några matcher i den gulsvarta dressen. Även om det bara rörde sig om ett kortare lån under säsongen 2013/14 då han gjorde 3 grundseriematcher i VIK samt ytterligare 10 under kvalserien upp till SHL samma vår.

Totalt noterades han för 4 poäng under sin sejour i VIK. Han har sedan dess växt ut till en stor poängspelare i AHL och har också noterats för 27 matcher i NHL för Vegas Golden Knights.

De tre senaste säsongerna har han tillhört KHL-klubben Traktor Chelyabinsk där han under den gångna säsongen svarade för 49 poäng på 59 grundseriematcher samt ytterligare 3 poäng på 5 matcher under slutspelet.

Tim Heed:

Södertäljesonen har även han ett förflutet i VIK. Under säsongen 2012/13 lånades ut från Växjö i Elitserien till VIK där han noterades för 33 matcher och 13 poäng under grundserien samt 8 matcher och 2 poäng i kvalserien samma säsong. Blommade sedan ut rejält i Skellefteå som en av SHL:s främsta backar och fick sedan ett NHL-kontrakt med San Jose Sharks.

Där gjorde han sedan 4 säsonger på den amerikanska västkusten och noterades för totalt 105 NHL-matcher och 29 poäng.

Valde inför den gångna säsongen att flytta hem till Europa igen för spel med HC Lugano i den schweiziska ligan. Kommer till nästa säsong att spela i KHL-klubben Spartak Moskva.

Andreas Borgman:

Backpjäsen från Stockholm fick visserligen sin juniorskolning med Timrå men tog sedan vägen via Västerås under säsongen 2015/16 då han växte ut till en av ligans främsta defensiva backar vilket också ledde till ett SHL-kontrakt med HV71 under den efterföljande säsongen.

Där svarade han återigen för succé och röstades fram som årets rookie säsongen 2016/17 vilket så småningom ledde till ett NHL-kontrakt med Toronto. Under de senaste säsongerna har han sedan varvat spel i NHL och AHL.

Värvades förra året av mästarklubben Tampa Bay där han under den gångna säsongen fick göra 7 matcher i NHL innan han sedan skickades ner till AHL.

Har sammanlagt noterats för 55 matcher och 13 poäng i världens främsta hockeyliga. Sitter just nu på utgående kontrakt.

Richard Gynge:

Stockholmsonen har samlat på sig en rad av klubbadresser på sitt CV genom åren. Däribland en kortare lånesejour i VIK under säsongen 2007/08 då han noterades för 7 poäng på 17 matcher innan han sedan lämnade för Oskarshamn.

Växte sedan ut till en stjärna i AIK och fick sedermera ett längre KHL-äventyr. Vann tidigare under våren sitt första SM-guld med Växjö. Har fortsatt kontrakt där till den kommande säsongen.

Kristians Rubins:

Lettländaren flyttade till Västerås juniororganisation inför säsongen 2013/14 för spel i klubbens J18 och J20-lag. Fick också ta steget upp till A-laget där han noterades för totalt 14 matcher där han förblev poänglös. Lämnade VIK:s organisation 2015/16 och tog då klivet över till den kanadensiska juniorligan.

Har sedan dess skrivit kontrakt med Torontos organisation och har noterats för 84 matcher och 20 poäng i AHL. Gjorde under våren sitt andra VM på seniornivå. 23-åringen blickar nu mot att kunna försöka att slå sig in i NHL.