VLT-LISTAR: Här kan du skänka pengar till Musikhjälpen via din favoritförening: "Söker 1000 rörelser"

Västerås SK Bandy: Spelare från dam- och herrlaget gästar Musikhjälpen-buren på torsdagen och utmanar alla Sveriges idrottsföreningar.

VästeråsIrsta HF: Föreningen centralt har ingen insamling men klubbchefen Thomas Morén berättar att man lämnat öppet för alla föreningens lag att göra vad de vill i föreningens namn.

Västerås SK Fotboll: VSK Fotboll lottar ut säsongskort bland de som skänker minst 50 kronor till deras insamlingsbössa.

Västerås Rugbyklubb: Klubben utmanar Rugbysverige med en insamlingsbössa.

SISU Idrottsutbildarna och Västmanlands Idrottsförbund: Organisationerna uppmanar dig att ta dig ner till torget och utföra någon av de grundmotoriska rörelserna. Om de når 1000 rörelser skänker de 10 000 kr till Musikhjälpen.

RBU Racerunning Västerås: RBU Racerunning kommer redan den 7 December att springa 400 meter för varje 100 kronor som kommer in till insamlingen.

Apalby friskcenter: Centret bjuder in till ett aqua zumba-pass måndagen den 9/12 där intäkterna går till Musikhjälpen via denna bössa.

Mälardalens ridgymnasium: Gymnasiet har en insamling via en bössa och eleverna kommer även att samla in pengar under årets julshow.

Hamre ridskola: Ridskolan har en insamling via en bössa, samlar in pengar under sin julshow samt kommer att ha en auktion.

Västerås Friidrottsklubb: Föreningen kommer att erbjuda flertalet event där de aktiverar sina medlemmar och övriga i stan. Samtidigt som man gör en bra sak för sig själv fysiskt gör man en bra sak för någon annan.

Sport performance center: På SPC bjuds det in till ett fyspass där alla pengar går oavkortat till Musikhjälpen. passet är 10.00-11.00 den 14 december där du som deltagare ska skänka minst 200 kronor till den digitala bössan.

Västerås Rönnby IBK: Innebandyföreningen bidrar med en insamling via en bössa.

Friskis & Svettis Västerås: Föreningen kommer att ordna ett antal aktiviteter.

Västerås Danscenter: Dansskolan har en bössa för insamling till Musikhjälpen.

Jimmie Söderquist Massage & Träning AB: Anordnar träning klockan 12.00 på Stora torget varje dag under Musikhjälpen där deltagarna kan skänka pengar i deras digitala bössa.

Västerås Discgolf Club: Kommer stå med en korg utanför Smedjegatan 8 och låta folk putta 5 discar/puttar för minst 25 kronor. Priser kommer finnas för dom som sätter rätt antal puttar i korgen.

Västerås Golfklubb: Klubben bidrar med en insamling via en bössa.

Västerås Klätterklubb: Klubben bidrar med en insamling via en bössa.

Västerås Cykelklubb: Klubben bidrar med en insamling via en bössa.

Västerås Skidklubb: Bidrar med 20 kronor för varje träningspass man kör från 8:e till och med den 15:e december. Se insamlingen.

Västerås Kraftsportsklubb: Klubben bidrar med en insamling via en bössa.

Har vi missat Din klubb eller förening. Tipsa oss på [email protected]