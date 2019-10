VLT-LISTAR: Mardrömsstarten, skadesmällen och petningarna – tidigare VIK-spelarnas tunga start i SHL: "Närmast att återvända"

Samuel Ersson - Brynäs:

Antal spelade matcher i SHL den här säsongen: 4/10

Speltid i minuter: 187 minuter 31 sekunder.

Antal spelade matcher med seger: 0

Antal spelade matcher med förlust: 4

Insläppta mål: 13

Räddningsprocent: 84,88.

Kommentar:

Förra säsongen var en riktig succé för 19-åringen som slog igenom med dunder och brak i hockeyallsvenskan efter att ha värvats från Brynäs. I mars stod det klart att han återvänder till Gävlelaget, men starten i SHL blev en mardröm.

Efter att ha förlorat med 1-2 mot Färjestad i debuten fick han en ännu värre upplevelse "hemma" i Dalarna när Brynäs ställdes mot Leksand. Den Falu IF-fostrade målvakten släppte in första målet efter 25 sekunder och byttes ut efter knappt tio minuter i 1-5-förlusten.

– Det känns piss, men det kan inte se ut så här, sa han efteråt till GD:

Fick chansen igen i senaste matchen borta mot Skellefteå. Gjorde några riktigt högklassiga räddningar, men tvingades ändå släppa fyra mål förbi sig i 1-4-förlusten.

Lukas Zetterberg - Brynäs:

Antal spelade matcher i SHL den här säsongen: 7/10.

Istid i snitt per spelad match: 10 minuter 52 sekunder

Antal mål: 0

Antal assist: 0

Antal poäng: 0

Kommentar:

Återvände till VIK inför förra säsongen efter ett misslyckat år i Timrå och Tingsryd. Väl hemma i Västerås fick forwarden ett enormt genombrott och blev lagets stora skyttekung med 24 baljor. Många av dem dundrande 22-åringen in i powerplay.

I Brynäs och SHL har dock starten varit blytung. Zetterberg har främst, när han inte varit petad, genomlidit en anonym tillvaro i fjärdekedjan. Nåt förtroende i PP har han inte heller fått. Forwarden har endast mäktat med fem skott på mål på hela säsongen och står fortsatt på noll poäng.

Alexander Lindelöf - Brynäs:

Antal spelade matcher i SHL den här säsongen: 6/10.

Istid per spelad match: 13 minuter 29 sekunder

Antal mål: 0

Antal assist: 0

Antal poäng: 0

Kommentar:

Utvecklades enormt under förra säsongen och lämnade sedan moderklubben för att testa vingarna i SHL och Brynäs. Fick stort förtroende till en början, men har i takt med Gävlelagets kräftgång tappat sin plats. Var tillbaka i laget senast mot Skellefteå (förlust 1-4) som sjundeback.

Har haft problem med SHL-tempot och inte fått ut mycket av sitt offensiva spel. Ligger troligtvis närmast en utlåning till VIK av de som lämnat då Gulsvart troligtvis tittar efter backförstärkningar.

Kalle Östman - Djurgården:

Antal spelade matcher i SHL den här säsongen: 8/10

Istid per spelad match: 10 minuter 17 sekunder

Antal mål: 0

Antal assist: 0

Antal poäng: 0

Kommentar:

Under förra säsongen svarade Kalle Östman för 41 poäng (12+29) på 48 matcher i VIK i grundserien och blev där med åtta i poängligan. I maj stod det klart att den hårt jobbande centern lämnar klubben för spel i Djurgården. Östman imponerade under försäsongen, men i seriespelet har det gått tyngre. Centern är bofast i fjärdekedjan och spelar bara dryga tio minuter per match och inte skrapat ihop en enda poäng.

Mikael Frycklund - Linköping:

Antal spelade matcher i SHL den här säsongen: 5/10.

Istid per spelad match: 9 minuter.

Antal mål: 0

Antal assist: 0

Antal poäng: 0

Kommentar:

Med 43 poäng (11+32) på 50 matcher i grundserien svarade Frycklund för sin poängstarkaste säsong i karriär i VIK. Han signade ett tvåårskontrakt med Linköping efter säsongen, men fick en tuff start. Redan i premiären mot Växjö tvingades han kliva av efter en smäll mot huvudet.

Först fem matcher senare, i Linköpings möte med Växjö, var han tillbaka men fick ingen istid förrän i matchen därpå mot HV71.

Efter att ha fått chansen i andrakedjan i förlustmatcherna mot Skellefteå och Malmö var 26-åringen helt petad ur truppen i helgens match mot Leksand. Det slutade med en 5-2-seger för Linköping och Frycklund lär få kämpa sig tillbaka in i laget.

Josef Ingman - Brynäs:

Antal spelade matcher i SHL den här säsongen: 9/10.

Istid per spelad match: 16 minuter 2 sekunder.

Antal mål: 0.

Antal assist: 2

Antal poäng: 2

Kommentar:

Värvades till VIK inför denna säsong från Karlskrona. Men spelade inte en enda minut i Gulsvart innan han gick vidare till Brynäs. Väl där har han anpassat sig till SHL förvånansvärt snabbt. Fått stort förtroende och även gjort två poäng. Startade i första backpar senast.