VLT LISTAR: Nio lokala spelare utan kontrakt

Jesper Cederberg, center, Enköping

Inte ur-västeråsare, men har lokalt hjärta så det räcker och blir över. Beroende på hur Patrik Zetterberg ser på sin centeruppsättning kan det vara så att VIK ska ha in en fjärdecenter innan säsongen drar igång. Kan det vara så att Jesper Cederberg är mogen för en ny chans i hockeyallsvenskan? Ska ha tagit kliv i sitt spel under de två åren i hockeyettan.

Tor Immo, forward, Karlskoga

Bortsett från en tung sejour i Leksand har den Köpingsfostrade forwarden inneburit poänggaranti sedan han slog igenom i hockeyallsvenskan. Namnet florerade en hel del i sillysnacket tidigt efter säsongen, men har försvunnit lite. Med Alex Lavoie klar är dörren sannolikt stängd för Immo.

Christoffer Jansson, center, Hudiksvall

Inte västeråsare – men gick tre år på hockeygymnasiet här och fick även chansen att komma in i A-laget under säsongen VIK åkte ur hockeyallsvenskan. Har imponerat under ett par sejourer i hockeyettan, men inte riktigt fått fäste på elitnivå. Har spelat en mer defensiv roll i Timrå, men har i intervjuer menat att han ser sig själv mer som en offensiv spelare vilket sannolikt gör det trångt i VIK. Gjorde en kanonsäsong i Hudiksvall med totalt 60 poäng på 52 matcher.

Hampus Larsson, back, Linköping

Eskilstunasonen gick hockeygymnasium i Västerås och gjorde även fyra mer eller mindre hela A-lagssäsonger i Gulsvart. Lämnade klubben när VIK åkte ur allsvenskan, och har nu spenderat de tre senaste säsongerna i SHL. Är i grunden en för bra back för att spela i hockeyallsvenskan, men har missat nästan hela säsongen efter en otäck nackskada som krävde operation. Blir sannolikt kvar i högstaligan trots den osäkerheten.

Alexander Lindelöf, back, Timrå

Har haft en lite vild säsong som inleddes med ett par matcher i Surahammar, gick vidare i Vita Hästen, och just nu avslutas med spel i Timrå. Kan vara en kantboll om han får chansen att följa med laget upp till SHL om de vinner finalserien mot Björklöven som nu är pausad. Frågan med VIK-koppling som måste ställas är dock hur många backar med mer offensiv profil det finns plats för i lagbygget? Gunnarsson och Molldén är redan klara, och Jimmie Jansson har ännu inte fattat beslut om sin framtid. Lindelöf ska heller inte ha varit särskilt sugen på VIK den gångna säsongen.

Niclas Lundgren, back, Färjestad

Dags att flytta hem för gott? Nej, sannolikt inte. 31-åringen gjorde ett gott intryck i Färjestad, men blev ändå inte kvar i klubben. Förvånar inte om han alltjämt söker spel på högre nivå än VIK, även om Patrik Zetterberg säkerligen har lagt in en stöt på backen, som skulle passa in perfekt i vad som ser ut att bli en ganska framåtlutad backsida..

Anton Mylläri, back, Graz 99ers

VIK-produkten inledde halvtungt när han återvända till moderklubben tidigt på säsongen, men spelade upp sig innan han fick lämna. Är en spelare som håller hög klass på hockeyallsvensk nivå, men lär också leta hetare erbjudanden än VIK.

Dennis Rasmussen, center, Metallurg Magnitogorsk

Nå. Nä. Men ledig är han.

Maksim Semjonov, forward, Lindlöven

Den 20-årige Arbogasonen med lettiskt ursprung sägs vara en större talang än storebror Roman som spelade i Tingsryd den gångna säsongen. 20-åringen har redan SHL-debuterat i Örebro förra säsongen och gjorde i år 43 poäng för Lindlöven i hockeyettan. Är kanske ännu något år ifrån att kunna ta klivet upp och göra avtryck i hockeyallsvenskan.