VLT-LISTAR: Tio största profilerna i fotbollstrean: ”VSK-veteranen årets chockvärvning”

10. Anton Engström Appelfeldt, forward, IK Franke

Ratades av moderklubben Skiljebo SK och lånades ut till IK Franke säsongen 2016. Svarade med att ösa in mål för dåvarande seriekonkurrenten och fick sedan komma tillbaka till Hamre.

Fick det dock aldrig riktigt att stämma och är sedan förra säsongen tillbaka i Franke. En pålitlig målskytt när han får saker att stämma.

9. Philip Lannebris, mittback, IK Franke

Stabil försvarare med meriter från division 2-spel med Skiljebo SK. Totalt blev det fem a-lagssäsonger på Hamre IP innan han flyttade till IK Franke. Kaptenen inleder sitt fjärde år i klubben och är en viktig pusselbit i det centrala ledet.

Spelade 18 matcher från start förra säsongen.

8. Daniel Johansson, central mittfältare, IK Franke

22-åringen har redan hunnit samla på sig ordentligt med erfarenhet från spel i division 2 och 3 med Syrianska. Den defensiva spelfördelaren lämnade klubben efter fyra säsonger för IK Franke.

Roligt att notera är att han spelat samtliga 44 matcher de två senaste säsongerna i Syrianska. Stark värvning.

7. Nikola Durovic, anfallare, Syrianska

Testade sina vingar i VSK under en kort period men har mest hållit till i division 2 och 3. En spelskicklig offensiv mittfältare/anfallare som kommer att göra sina poäng. Upplevs som lite väl bekväm ibland men bjuder samtidigt ofta på det oväntade.

Kommer att få en roll som central anfallare då han är skicklig i targetspelet och vass innanför straffområdet.

6. Rigest Hysko, tränare, Gideonsbergs IF

En färgstark profil i fotbolls-Västmanland. Har ett enormt engagemang när han tar sig an ett uppdrag – och är samtidigt kontroversiell. Lämnade Sala FF i somras under uppmärksammade former efter en konflikt med spelarna.

Att lotsa kvar nykomlingen i trean blir Hyskos tuffaste uppgift hittills. Har tidigare sagt att han inte kommer att spela i år. Vi får väl se hur det blir med den saken.

5. Suleyman Aslan, tränare, Syrianska

Aslan är hyfsat färsk som tränare. Hade sitt första uppdrag ifjol där han förde IFK Västerås till en femteplats i division 4. Har precis som flera andra tunga värvningar ett förflutet i VSK men Aslan förknippas främst med Syrianska där han var försvarsgeneral under klubbens fina år i division 1.

Känslan är att den ödmjuke och sympatiske 36-åringen är helt rätt man för att ta Syrianska uppåt i hierarkin igen.

4. Daniel "Osten" Malmlöf, tränare, IK Franke

En riktig Frankeprofil med mängder av säsonger i klubben. Gjorde sin sista match så sent som förra året – även om det bara var ett inhopp på åtta minuter.

Har sparsamt med erfarenhet som tränare och faktum är att jobbet i Franke blir hans första som huvudansvarig. Fick ett år som assisterande tränare förra året och med sitt stora hjärta för klubben kommer han göra allt för att lyckas.

3. Linus Sjöberg, central mittfältare, Syrianska

Sågs som en större talang än Victor Nilsson Lindelöf under tidiga tonåren. Dragits med enorma skadeproblem under karriären men är på väg tillbaka i matchform. Har spelat sporadiskt under försäsongen och kommer att bli en tillgång för Syrianska.

En fulltränad Linus Sjöberg ska kunna dominera på den här nivån.

2. Damir Foric, mittback, Syrianska

Den förre VSK-spelaren är lite av årets chockvärvning i fotbollstrean. Lade skorna på hyllan efter säsongen 2015 (skadeproblem) och gjorde då bara tolv matcher. Har meriter från superettan 2011 och spelade både back och mittfältare under sina tio år i Grönvitt.

Foric kommer att tillföra rutin och spelintelligens till Syrianska och får en viktig roll som mittback. Men ett stort frågetecken för matchformen efter fem år utan bollsparkande.

1. Koyar Salimi, yttermittfältare, Syrianska

Gjorde totalt tolv säsonger i Grönvitt men tvingades lämna klubben 2018. Då valde den tekniske yttern att skriva på för Skiljebo men äventyret blev ingen hit och han tog istället ett uppehåll.

En fulltränad och skadefri Salimi blir guld värd för hårdsatsande Syrianska. Känslan är att han kommer att skoja friskt med sina motståndare på kanten.