VLT LISTAR: Topparna och besvikelserna – så bra har VIK-spelarna producerat

De har producerat bättre än förra säsongen:

✔ Lukas Zetterberg

2020/21: 0,77 poäng/match (5+12 på 22 matcher)

2019/20: 0,45 poäng/match (8+7 på 33 matcher i VIK)

Har tagit stora kliv framåt jämfört med förra året, och det är framför allt genom assistpoäng han gjort det. Zetterberg har visat prov på både bra spelsinne och stark förmåga att driva spelet, och för första gången i seniorkarriären har han en markant övervikt för assist före mål. Nosar till och med på snittet från 2018/19 – då gjorde han 0,83 poäng per match.

✔ Jimmie Jansson

2020/21: 0,74 poäng/match (5+12 på 23 matcher)

2019/20: 0,58 poäng/match (14+14 på 48 matcher)

Fortsätter ta stora kliv i offensiven och delar ledningen i den interna poängligan med Lukas Zetterberg. Glädjande för Janssons del är att han framför allt har öst in assist, då målsiffran på 14 förra året sannolikt drevs upp av lite flyt. Framspelningarna lär vara mer hållbara över tid.

✔ Alexander Lunsjö

2020/21: 0,69 poäng/match (5+4 på 13 matcher)

2019/20: 0,31 poäng/match (11+5 på 52 matcher)

Har missat stora delar av säsongen, men har varit urstark när han spelat. Började långt ner i kedjehierarkin men är just nu en av VIK:s mest drivande spelare offensivt. Har ruggig kemi tillsammans med Sebastian Benker. Om inget händer kommer han krossa sitt personbästa i hockeyallsvenskan, trots att han missat tio matcher.

✔ Henrik Hetta

2020/21: 0,52 poäng/match (4+8 på 23 matcher)

2019/20: 0,17 poäng/match (2+6 på 48 matcher i Malmö, SHL)

Att Henrik Hetta skulle göra fler poäng än i SHL var förstås väntat. Men att han skulle gasa igång med fullt så här bra poängproduktion efter många år i en defensiv roll överraskar i alla fall på undertecknad. Faktum är att hans poängsnitt i år, som 31-åring, är bättre än två av hans tre tidigare säsonger i hockeyallsvenskan med Malmö. Det imponerar.

✔ Fredrik Johansson

2020/21: 0,48 poäng/match (3+8 på 23 matcher)

2019/20: 0,37 poäng/match (7+12 på 51 matcher)

Ska han aldrig ta slut, lagkaptenen? Redan när VIK åkte ur hockeyallsvenskan imponerades man av att han vann den interna poängligan (även om det var ett av lagets problem). Nu, fyra år senare, är han fortfarande uppe och nosar på samma nivå poängmässigt. Jämfört med fjolåret har han höjt sig markant poängmässigt, trots en mer utpräglat defensiv roll.

✔ Jesper Johansson

2020/21: 0,26 poäng/match (2+4 på 23 matcher)

2019/20: 0,20 poäng/match (4+5 på 45 matcher)

Ser ut att ha hittat en nivå till i sitt spel den här säsongen, och framför allt den senaste tiden. Kedjan med Fredrik Johansson och Marcus Bergman har synkat utmärkt, och den tidigare så utpräglade defensivspecialisten har nu gjort fyra poäng på de senaste fem matcherna. På väg mot sin starkaste säsong i hockeyallsvenskan.

✔ Niclas Lundgren

2020/21: 0,16 poäng/match (1+2 på 19 matcher)

2019/20: 0,15 poäng/match (2+4 på 40 matcher i Brynäs/Växjö, SHL)

31-åringen är i mångt och mycket vad han är, oavsett serietillhörighet. Känslan är ändå att den offensiva förmågan – framför allt vad gäller att fylla på i anfall – har överraskat positivt så här långt.

✔ Calle Ehrnberg

2020/21: 0,11 poäng/match (2+0 på 18 matcher)

2019/20: 0,10 poäng/match (0+3 på 30 matcher)

Gnuggar på i det tysta och kommer nog aldrig bli en spelare som öser in poäng. Känns dock snäppet vassare i spelet än fjolåret, och tids nog bör det ge en viss poängmässig utdelning.

De har producerat sämre än förra säsongen:

✔ Viktor Hertzberg

2020/21: 0,66 poäng/match (5+3 på 12 matcher)

2019/20: 0,73 poäng/match (11+20 på 42 matcher)

Levererar i stora drag på samma nivå som fjolåret, och ungefär det man kan förvänta sig av forwarden. Är en av VIK:s viktigaste kuggar offensivt, och kommer bli ett viktigt tillskott om han kan ta sig tillbaka i spel efter den senaste hjärnskakningen.

✔ Sebastian Benker

2020/21: 0,43 poäng/match (7+3 på 23 matcher)

2019/20: 0,63 poäng/match (16+16 på 51 matcher)

Lite av en besvikelse poängmässigt så här långt. Snackades upp inför säsongen som en spelare som skulle kunna ösa in mål, och leder också den interna skytteligan, och är på väg mot liknande noteringar som sina två tidigare år i VIK. Däremot har assisten inte hängt med i samma grad.

✔ Daniel Öhrn

2020/21: 0,43 poäng/match (2+4 på 14 matcher)

2019/20: 0,53 poäng/match (7+17 på 45 matcher)

Har precis som förra året dragits med skador i inledningen, men denna gången missade han fler matcher. Ska i grunden kunna slå förra årets snittnotering, och det med viss marginal. Började verkligen hitta rätt i spelet innan smällen mot Väsby. Frågetecken för var hans plats i kedjorna är, när både Hillding och Skedung återvänder.

✔ Marcus Bergman

2020/21: 0,39 poäng/match (1+8 på 23 matcher)

2019/20: 0,45 poäng/match (9+12 på 46 matcher)

Ser bättre och bättre ut spelmässigt, där han under den senaste tiden varit en av VIK:s bästa spelare. Men poängmässigt, och framför allt målmässigt (1 mål hittills) vägrar det släppa. Målskyttet har kommit och gått under perioder i karriären, så kanske en jätteutdelning är på ingång. Men just är detta en fortsatt nedåtpekande kurva från succén 2018/19.

✔ Joakim Hillding

2020/21: 0,40 poäng/match (2+6 på 20 matcher)

2019/20: 0,77 poäng/match (19+17 på 47 matcher i Graz, EBEL)

När Kelsey Tessier tog klivet över från EBEL (Österrikiska ligan) till VIK höll han poängproduktionen på i princip identisk nivå. Där någonstans låg väl också förväntningarna på Joakim Hillding.

Men nyligen fick vi veta att Hillding hela säsonger har dragits med sviter av covid-19, och han är nu sjukskriven fram till årsskiftet. Det är förstås en tydlig förklaring till vad som på pappret är en poängmässig besvikelse.

✔ Anthon Eriksson

2020/21: 0,24 poäng/match (3+2 på 21 matcher)

2019/20: 0,31 poäng/match (9+7 på 51 matcher)

En annan spelare som spenderat mycket av sin tid med en covid-19-påverkad Isac Skedung. Är ungefär lika effektiv som förra året, men har kommit till lite färre avslut.

✔ August Tornberg

2020/21: 0,21 poäng/match (1+3 på 19 matcher)

2019/20: 0,29 poäng/match (4+11 på 51 matcher i Björklöven)

Kom till VIK för att få en större roll och chansen att spela i mer offensiva situationer, men så här långt har det inte blivit så mycket av den varan. Har stundtals haft det riktigt tungt, och inte lyckats utnyttja det fina skottet han besitter. Inte långt bakom poängsnittet från fjolåret, men borde egentligen ligga före med tanke på power play-tiden han fått.

✔ William Wikman

2020/21: 0,35 poäng/match (5+3 på 23 matcher)

2019/20: 0,54 poäng/match (12+16 på 52 matcher)

Har tappat markant i poängproduktionen jämfört med fjolåret, men har sannolikt också lidit av att ha en kedjekamrat som hela säsongen inte varit 100 i Isac Skedung. Det låter väldigt hårt i sammanhanget, men svart på vitt är det tydligt: Sen Skedungs sjukskrivning snittar Wikman en poäng per match.

✔ Gustav Berglund

2020/21: 0,18 poäng/match (0+3 på 17 matcher)

2019/20: 0,46 poäng/match (6+8 på 30 matcher i Frölunda J20, Superelit)

Svår att jämföra med tidigare då det är hans första riktiga seniorsäsong. Känslan är ändå att det finns mer offensiv att hämta ur den puck- och skridskoskicklige ynglingen.

✔ Alexander Younan

2020/21: 0,17 poäng/match (1+3 på 23 matcher)

2019/20: 0,26 poäng/match (3+9 på 46 matcher)

Tyckte själv att han kunde ta kliv i offensiven, men så här långt har det inte gett någon direkt utväxling. Finns förstås inte på isen i första hand för att göra poäng, men är skicklig nog med pucken för att kunna ligga högre än så här.

✔ Isac Skedung

2020/21: 0,12 poäng/match (1+1 på 17 matcher)

2019/20: 0,57 poäng/match (15+14 på 51 matcher)

Det allra tyngsta poängmässiga tappet av alla, men det har precis som för Joakim Hillding sin tydliga förklaring. Sjukskrevs i början av december till följd av de sviter från covid-19 som han då fortfarande led av. Halvfulla glaset: Här har VIK ett ruggigt sparkapital om han kan hitta tillbaka till fjolårets form när våren närmar sig.

✔ August Nilsson

2020/21: 0,05 poäng/match (0+1 på 18 matcher)

2019/20: 0,10 poäng/match (0+5 på 51 matcher)

Ännu en spelare som inte hämtats in för att fylla i poängprotokollet varje kväll. 0,05 eller 0,1 poäng per match gör knappast någon större skillnad för hur man värderar August Nilssons insatser.

✔ Simon Åkerström

2020/21: 0 poäng/match (0+0 på 10 matcher)

2019/20: 0,5 poäng/match (0+3 på 28 matcher i Tappara, SM-liiga), 0,10 poäng/match (1+2 på 6 matcher i VIK)

Har missat stora delar av säsongen med en handskada, men noll poäng på tio spelade matcher är inte i nivå med förväntningarna. Snittade en halv poäng per match sin sista hela säsong i hockeyallsvenskan, 2018/19, och även om det är en hög nivå är det snarare där någonstans förväntningarna ska landa.